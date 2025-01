Goma é demitido após almoço fazer crianças passarem mal, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Namorando Thomas, Betina evita contato com Cristina, já que a amiga tem interesse por Thomas. Elisa alerta Norma que Moisés sumiu do colégio

Os capítulos das novelas desta quarta-feira (22) trazem segredos, desavenças e novidades. Confira o resumo completo:



SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Augusto culpa Jerônimo por ter perdido sua produção de vinho e provoca o rival dizendo que Renata agora é sua mulher e nunca voltará para ele. Ao ver a irritação de Jerônimo, Marina percebe que ele nunca esquecerá Renata.

Gonçalo se sente mal ao ver que Regina não permite que ele a ajude a procurar sua filha e também está muito preocupado por que sente que ela corre perigo.

Josefina troca as escovas de cabelo de Renata e Roberta e entrega a Regina. Regina vai ao laboratório para fazer o teste de DNA. Adriana está com ciúmes de Julieta e decidida a dizer a César que não pode ficar com ele por que ama Matias, mas César tem uma forte dor de cabeça e cancela o encontro.

A Caverna Encantada (20h30)

Norma informa a Pilar que, se ela sair do colégio para falar com Dalete sobre Moisés, será demitida; Pilar vai atrás de Dalete. Goma prepara um almoço com doces e as crianças passam mal com tanto açúcar; Goma é demitido.

Namorando Thomas, Betina evita contato com Cristina, já que a amiga tem interesse por Thomas. Elisa alerta Norma que Moisés sumiu do colégio.

RECORD – CANAL 9

Gênesis

Não Haverá exibição do capítulo devido ao jogo entre Corinthians x Água Santa pelo Campeonato Paulista de Futebol.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Carmem finge culpar Clarice pela morte de Beatriz. Raimundo confronta Celeste. Alfredo sonha com Anita. Nelson maltrata Anita, e Guto e Edu ajudam a mãe. Clarice desperta. Eugênio e Violeta visitam Raimundo.

Eugênia dá aulas particulares a Topete. Carlito confirma suas desconfianças sobre Renê. Guto se diverte com Vinícius. Beatriz elabora um plano para se apresentar para Clarice.

Volta Por Cima (19h40)

Jayme confirma a Doralice que Osmar roubou o prêmio de Lindomar. Cacá confronta Jão, após sua exigência. Jô e Sebastian fazem as pazes. Rafa garante a Silvia que descobrirá se Miranda estimula o uso de anabolizantes para seus alunos.

Doralice sente-se mal na casa de Jayme e Tereza. Sidney se recusa a sair com Beth. Violeta questiona Cacá sobre seu relacionamento com Jão. Madalena procura Chico.

Joyce vê Belisa com Rodolfo e pede para ser apresentada a ele. Chico confronta Roxelle, e Gigi tenta proteger a amiga. Doralice questiona Osmar.

Mania de Você (21h20)

Viola diz a Mércia que está em busca de um acordo de paz. Mércia expulsa Viola de sua casa. Mavi revela a Iberê que não consegue parar de pensar em Viola. Mércia descobre a sala secreta de Volney, com as câmeras monitorando a empresa de Mavi.

Fátima faz um teste de gravidez. Daniel cobra de Michele a resposta para sua proposta. Michele se assusta ao ver Ísis na casa de Daniel. Diana fala para Gael não desistir de Fátima. Michele percebe o interesse de Ísis por Daniel.

Orientado por Viola, Rodhes sabota as bebidas de Mavi e Luma. Mércia descobre que Volney está de armação com Viola. Luma sente muito sono. Mavi vai até a praia encontrar Viola.

Saiba como acessar os canais do JC no WhatsApp:



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />