Faustão está internado em hospital de SP para tratar infecção

O apresentador de 74 anos está internado desde dezembro, com possibilidade de alta até o final de semana, de acordo com a assessoria de imprensa

Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o final de dezembro para tratamento de uma infecção. A mulher do apresentador, Luciana Cardoso, confirmou a informação nesta quarta-feira (22).

Apesar da data de entrada não ter sido divulgada, a esposa do apresentador afirmou que ele deve receber alta ainda no final de semana. "Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana", afirmou a esposa Luciana Cardoso, em nota divulgada.

Faustão passou por dois transplantes entre 2023 e 2024, sendo um cardíaco e um renal, respectivamente.

Em novembro, o filho do apresentador, João Silva, atualizou o público sobre o estado de saúde do pai. "Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", comentou à época.

Transplantes de Faustão



O primeiro transplante aconteceu no dia 27 de agosto de 2023, quando Faustão ocupava o segundo lugar na fila por um coração, de acordo com a Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

A equipe médica do paciente que estava na primeira posição optou por recusar o órgão, seguindo para o próximo da fila, que era o apresentador.

Já o segundo transplante aconteceu em meados de abril de 2024. O apresentador precisou ser internado em fevereiro de 2024, pois, de acordo com a família, ele já estava com os rins comprometidos quando realizou a primeira cirurgia e passava por hemodiálise.