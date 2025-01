Galo da Madrugada celebra 47 anos com show do Quinteto Violado e convidados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No dia em que o Clube das Máscaras O Galo da Madrugada completa exatos 47 anos de fundação, a sede da agremiação recebe uma edição especial da prévia Quinta no Galo, tendo como atração principal o grupo pernambucano Quinteto Violado.

O evento ocorre nesta quinta-feira (23), às 20h, e ainda terá os convidados Getúlio Cavalcante, Cezzinha e Gutto Pimenta, além de apresentações dos grupos Encanto da Alegria, caboclinhos Tapirapé, Saltos Cia de Dança, afoxé Omo Inã e bloco Flor do Tamarindo.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas) e estão à venda no local, Bilheteria Digital (online e quiosque no Shopping Recife) e lojas Esposende dos shoppings Riomar e Tacaruna.

Aquecimento

"Enquanto nos preparamos para o grandioso desfile do Sábado de Zé Pereira, no dia 1º de março, já começamos a esquentar o clima por aqui, toda semana, com atrações musicais e manifestações típicas do nosso carnaval", diz Rômulo Meneses, presidente do Galo.

"Para esta quinta, claro, a festa é especial, já que celebramos os 47 anos desse bloco que já é patrimônio do povo pernambucano e admirado por foliões de todo o Brasil e do mundo".

Quinteto Violado

Atrações principais da noite de aniversário do Galo, os veteranos do Quinteto Violado também comemoram mais um ano de carnaval junto ao maior bloco do mundo.

"Desde 2009 que saímos no desfile da agremiação e é sempre uma tradição muito importante a gente fazer também a Quinta no Galo, porque é um esquenta, a gente meio que já sente, ali, o clima do Sábado de Zé Pereira e também a energia bem diferenciada do público, bem mais juntinho da gente no palco", diz Dudu Alves, tecladista do grupo.

SERVIÇO

Quinta no Galo: Galo da Madrugada, 47 Anos

Onde: Sede do Galo da Madrugada (R. da Concórdia, 984, São José)

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas), à venda no local, Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com e quiosque no Shopping Recife) e lojas Esposende dos shoppings Riomar e Tacaruna.

Informações e reservas: (81) 3224-2899