Prévias Quinta no Galo, do Galo da Madrugada, começa com Gustavo Travassos; veja programação

A tradicional Quinta no Galo, prévia semanal realizada pelo Galo da Madrugada nos meses que antecedem os dias de momo, inicia sua nova temporada nesta quinta-feira (9), na sede da agremiação, com início às 19h.

Quem abre o "esquenta" é o cantor oficial do bloco, Gustavo Travassos, acompanhado de outros cantores convidados. Os ingressos estão disponíveis no local e também online pela Bilheteria Digital.

"Estamos há quase 50 dias do grande desfile do Galo e nada melhor que já começar a se preparar nessa grande festa de celebração à nossa cultura e aos nossos ritmos", diz Travassos.

"Junto comigo, no palco, estarão também os queridos amigos Ylana Queiroga, Telmo Santiago, Rafa Grun, Larissa Lisboa e Nego Thor. Tenho certeza que o público vai amar e sentir, desde já, o calor e a 'frevura' que só tem no Galo."

Mais participações

Nesta edição de abertura da temporada Carnaval 2025, a prévia traz ainda apresentações dos maracatus Leão Formoso (rural) e Estrela Dalva (baque virado), passistas Saltos Cia de Dança e Bloco das Flores.

A Quinta no Galo segue, toda semana, sempre às quintas-feiras, até o dia 20 de fevereiro, sob o comando de atrações musicais diferentes.

Temporada da Quinta no Galo 2025:

09/01- Gustavo Travassos



16/01- Spok Frevo Orquestra



23/01- Quinteto Violado



30/01- Som da Terra



06/02- Almir Rouche



13/02- Marron Brasileiro



20/02- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

SERVIÇO

Quinta no Galo- Gustavo Travassos e convidados

Onde: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José, Centro do Recife).

Quanto: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas); à venda no local, Bilheteria Digital (quiosque no Shoppping Recife), e lojas Esposende dos Shoppings Tacaruna e Riomar.

Informações: (81) 3224-2899.