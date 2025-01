No Recife, Anitta diz que deseja participar de DVD de Priscila Senna e admite em enfoque na vida pessoal: 'Sinto falta da família'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pela terceira vez no Recife, o evento pré-carnavalesco Ensaios da Anitta alcançou sua maior edição na cidade no último sábado (25), lotando a área externa do Centro de Convenções com ingressos esgotados.

A noite contou com as participações de Rogerinho, MC Daniel e da pernambucana Priscila Senna.

Durante o show, Priscila anunciou que gravará o DVD "TBT da Musa" na cidade em breve e Anitta logo disse que gostaria de participar da gravação. A carioca ressaltou que tentará encaixar a participação especial em sua agenda.

Imagem das cantoras Priscila Senna e Anitta durante o evento Ensaios da Anitta, no Centro de Convenções de Pernambuco, em 2025 - FELIPE SOUTO MAIOR/DIVULGAÇÃO Imagem do evento Ensaios da Anitta, no Centro de Convenções de Pernambuco, em 2025 - @gmaiaphotos

"Eu faço um cronograma para você ter agenda nesse dia, nem que eu marque daqui a seis meses”, brincou Senna, que também participou da edição de 2023 do evento.

Sob o tema Maratona da Jogação, Anitta vestiu uma fantasia que representava o esporte olímpico Tiro com Arco.

Já o repertório explorou diversas fases da sua carreira, incluindo um bloco para o álbum “Funk Generation”, indicado ao Grammy 2025, além de sucessos da axé music. Na terra do frevo, a carioca cantou apenas um: “Frevo Mulher”.

Foco na vida pessoal

Antes do show, Anitta compartilhou que está com um maior enfoque em sua vida pessoal na atualidade. "A minha vida inteira eu coloquei a minha carreira em primeiro lugar e não vivi ainda várias coisas de uma vida normal, de uma vida pessoal que eu gostaria de viver", disse, em coletiva.

Imagem do evento Ensaios da Anitta, no Centro de Convenções de Pernambuco, em 2025 - @gmaiaphotos Imagem do evento Ensaios da Anitta, no Centro de Convenções de Pernambuco, em 2025 - @brunodanttas

"É um momento em que eu já conquistei tudo o que queria para minha carreira e sinto falta de ficar mais com minha família. Não ganhamos dinheiro para guardar, mas sim para aproveitar", frisou.

Na visão da cantora, os seus fãs gostariam que ela ficasse mais tempo fora do País, dedicando-se à carreira internacional. "Mas no momento, não me sinto preenchida estando lá fora, sozinha, viajando para lá e pra cá. Me sinto mais preenchida com a minha família agora."

Novo álbum

Imagem do evento Ensaios da Anitta, no Centro de Convenções de Pernambuco, em 2025 - @gmaiaphotos

Mesmo com uma possível desaceleração na carreira, Anitta tem show marcado para abril no festival Coachella (EUA), um dos maiores festivais do mundo, e lançará um álbum em espanhol em breve.

"Estou fazendo os reggaetons que os meus fãs tanto pedem. O álbum vai ter tudo o que estão me pedindo, porém com uma surpresinha especial que eles não estão esperando", resumiu, sobre o projeto.

Anitta realiza os Ensaios desde 2018. Após a pandemia, em 2022, o projeto retornou com modelo de turnê nacional.

A turnê de 2025 ainda tem datas a cumprir em Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP).