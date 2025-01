Duo de Guitarra realiza último espetáculo na UFPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto cultural “Guitarra Nordestina: Afluentes e Confluências” celebra a música, o saber e a cultura nordestina em sua última apresentação da turnê, através do talento dos guitarristas pernambucanos Luciano Magno e Liêve Ferreira.

A turnê teve inicio em agosto de 2024, e terá seu encerramento no dia 31 de janeiro, no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, com entrada gratuita.

O show destaca ritmos como frevo, ciranda, maracatu, cavalo-marinho e coco de roda, com apresentações mescladas entre obras autorais e composições de outros artistas. O evento oferece uma experiência interativa, com workshow empenhado em técnicas instrumentais, processos criativos e detalhes sobre a construção musical.

“A ideia é unir a música ao aprendizado, fortalecendo o diálogo entre tradição e modernidade”, explica Luciano Magno, guitarrista e violonista baiano que atualmente vive no Recife. Liêve Ferreira, guitarrista pernambucano com 16 anos de carreira, reafirma que o projeto tem o objetivo de aproximar o público da musicalidade nordestina de maneira inovadora e acessível.

O Workshow Guitarra Nordestina é incentivado pela Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife e Prefeitura do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), e já foi realizado em outros espaços culturais da cidade, como o Paço do Frevo.

Serviço

Workshow Guitarra Nordestina: Afluentes e Confluências

Quando: Sexta-feira, 31 de dezembro, às 20h

Onde: Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco, Recife

Entrada: Gratuita