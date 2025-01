Mirante do Paço prévia carnavalesca com Almir Rouche, Spok, André Rio e muito mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No dia 1º de fevereiro de 2025, o Mirante do Paço será palco do evento Downtown Fantasy – O Baile dos Sonhos, uma proposta de resgatar os tradicionais bailes de Carnaval. Com início às 16h, a festa contará com uma programação que reúne música e fantasia, convidando os participantes a se vestirem a caráter e se juntarem à folia.

O evento terá shows do Maestro Spok, Almir Rouche, André Rio, Clara Sobral e Patusco. Além disso, apresentação de orquestra de frevo na varanda do espaço. A prévia carnavalesca será realizada no Mirante do Paço, que tem vista panorâmica da cidade, e a organização promete uma estrutura de alto nível.

Os ingressos estão disponíveis para compra online, com opções de ingresso individual ou mesa para 4 pessoas, com valores que custam a partir de R$ 90. O evento conta com ingresso solidário, que será destinado à doação de 1 kg de alimento não perecível.

Serviço:

Evento: Downtown Fantasy – O Baile dos Sonhos

Data: 1º de fevereiro de 2025

Horário: A partir das 16h

Local: Mirante do Paço

Atrações: Maestro Spok, Almir Rouche, André Rio, Clara Sobral, Patusco e Orquestra de Frevo

Ingressos:

Mesa: R$ 650 (para 4 pessoas)

Pista social: R$ 110 + 1 kg de alimento

Pista inteira: R$ 180

Pista meia: R$ 90

Onde comprar: www.evenyx.com/downtown-fantasy-o-baile-dos-sonhos

Informações: +55 81 97345-6956