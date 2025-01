Carnaval de Olinda 2025: Alceu Valença, Lenine, Raphaela Santos são atrações da programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abertura da folia na Marim dos Caetés ainda contará com um cortejo com 500 passistas e 90 músicos; Prefeitura de Olinda fez anúncio nesta quinta (30)

A Prefeitura de Olinda divulgou, nesta quinta-feira (30), as primeiras informações do Carnaval de 2025, que terá o tema "Todos Juntos Numa Só Alegria".

A abertura, que ocorrerá em uma quinta-feira (27/02), terá atrações como Alceu Valença, Lenine, Raphaela Santos e Gugga Barreto no palco da Praça do Carmo, a partir das 19h.

Antes, a partir das 15h, a folia começa com mais de 500 passistas e 90 músicos em um cortejo que passará por vias como a Rua do Amparo, Quatro Cantos, Ribeira e Prefeitura, finalizando na Praça do Carmo.

As informações foram compartilhadas em coletiva de imprensa com a prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, e o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

"O Carnaval é uma celebração não apenas do nosso povo, da nossa alegria, da nossa resistência, mas uma celebração da união. Olinda está pronta para receber mais de quatro milhões de pessoas", disse Mirella.

Dados econômicos

Prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), em coletiva de imprensa sobre o Carnaval 2025 - ARQUIMEDES SANTOS/DIVULGAÇÃO

De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que aproximadamente quatro milhões de pessoas estejam presentes no Carnaval de Olinda entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março.

A movimentação financeira durante a folia deve gerar um incremento de cerca de R$ 400 milhões na economia local.

Arte visual

A identidade visual do Carnaval 2025 será assinada pelo renomado artista olindense Raoni Assis. Ela faz menção aos azulejos portugueses e ainda destaca as grades trabalhadas das casas históricas, além de elementos como as sombrinhas de frevo e a máscara da La Ursa.

Memória Viva

Também foi divulgada mais uma novidade para a edição da festa em 2025: o Título Memória Viva. A iniciativa será uma homenagem a Gilberto Sobral e Tatá Raminho, que deixaram "um legado para o Carnaval" do município.

Homenageados

Como todos os anos, a população é quem escolherá os homenageados do Carnaval em suas categorias: em vida e 'in memoriam'.

Em vida, concorrem Vilma Costureira, Mariângela Valença, Maestro Carlos, Pedro Salustiano e João Andrade. Já "in memorian", aparecem Dodô Madeira, Roberta Pessoa - Soul Delas, Edwin de Olinda, Dona Ritinha e Seu Moisés dos Confetes.

A votação ocorre on-line até a próxima quinta-feira (6/2). Para participar, é necessário entrar no site oficial da Prefeitura, cujo endereço é 'www.olinda.pe.gov.br'.

Três totens contendo informações sobre o Carnaval e QR Codes direcionando para a página estão no salão principal do Palácio dos Governadores, sede da Prefeitura de Olinda, e em dois pontos do Shopping Patteo, no térreo e na Praça de Alimentação (L3).

Confia os polos de folia de Olinda em 2025

1 - Polo Erasto Vasconcelos, no Carmo;

2 - Polo Guadalupe, nas proximidades da Igreja de mesmo nome;

3 - Polo Varadouro, em frente ao Eufrásio Barbosa;

4 - Polo Rio Doce;

5 - Polo Xambá, na rua do terreiro de mesmo nome;

6 - Polo de Peixinhos;

7 - Polo de Acolhimento, no Clube Atlântico.