Festival Viva Garanhuns terá Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon e mais; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os shows são gratuitos e acontecem em maio. Santanna, Geraldinho Lins, Mastruz com Leite e Limão com Mel também são atrações da festa

O Festival Viva Garanhuns chega à sua 9ª edição em 2025 como parte do calendário junino da cidade do Agreste de Pernambuco. Realizado entre os dias 1º e 4 de maio, o festival presta uma homenagem ao cantor e compositor garanhuense Dominguinhos.

Com programação gratuita, o evento traz shows de forró pé-de-serra, xote e baião, além de artistas de destaque no cenário nacional.

As apresentações principais vão acontecer na Praça Mestre Dominguinhos, ponto central do festival. Além dele, será montado um palco no Parque Euclides Dourado.

Entre as atrações do evento estão Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon, Santanna, Geraldinho Lins, Mastruz com Leite e Limão com Mel.

Programação completa do Viva Garanhuns

Praça Mestre Dominguinhos

Quinta-feira (01/05)

Mariana Aydar e Mestrinho



Jorge de Altinho



Raí Saia Rodada

Sexta-feira (02/05)

Magníficos



Limão com Mel



Mastruz com Leite

Sábado (03/05)

Waldonys



Santanna



Falamansa



Solange Almeida

Domingo (04/05)

Eliane



Taty Girl



Tarcísio do Acordeon

Parque Euclides Dourado

Sexta-feira (02/05)

Geraldinho Lins

Sábado (03/05)

Assisão

Domingo (04/05)

Gatinha Manhosa

Participação de artistas locais

Segundo a Prefeitura de Garanhuns, a programação também incluirá apresentações de músicos da região, selecionados por meio de um edital, que será divulgado ainda neste mês.

"Convidamos a todos os cantores, bandas de forró e quadrilhas juninas para que se inscrevam no processo que será divulgado posteriormente”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Garanhuns, Sandra Albino.

FIG 2025

Durante o anúncio do festival, foram divulgadas também algumas atrações do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) 2025, que ocorrerá entre os dias 10 e 27 de julho.

Além da dupla Bruno & Marrone, já confirmada anteriormente, o evento contará com shows de Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Elba Ramalho.

Confira também: acompanhe as notícias do Jornal do Commercio



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />