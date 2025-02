Horóscopo, 05/02: Lua e Netuno anunciam surpresas incríveis nos assuntos do coração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Descubra o que os astros reservam para você nesta terça-feira (5), com previsões detalhadas para cada signo, e veja as dicas para um dia melhor

A Lua entra na fase Crescente, nesta quinta-feira (5), e troca energias com Netuno, trazendo revelações inesperadas, emoções à flor da pele e oportunidades imperdíveis.

Confira abaixo as previsões para cada signo e veja como aproveitar ao máximo este dia especial.

ÁRIES

Hoje as estrelas dão todo apoio para os seus interesses e despejam ótimas vibes em seu Horóscopo, especialmente na área financeira.

Se não tem emprego fixo, pode descolar uns bicos e há boas chances de faturar uma grana extra. No amor, pode ter altos e baixos.

COR: LILÁS

PALPITE: 31, 14, 50

TOURO

A Lua, que continua ao seu lado e ingressa na fase Crescente, dobra as suas chances de sucesso e realização.

Os ventos sopram a favor do seu trabalho e os contatos pessoais devem ficar pra lá de animados. Descontração, carisma e habilidade para se comunicar serão seus trunfos. A noite pode reservar surpresas deliciosas na vida amorosa.

COR: VIOLETA

PALPITE: 32, 05, 04

GÊMEOS

Hoje a Lua entra na fase Crescente no signo anterior ao seu e isso soa como um sinal de alerta. No período da tarde, pode dar tacadas certeiras ao cuidar dos interesses financeiros e Marte revela que há boas chances de tirar a barriga com dinheiro.

À noite, seu carisma vai ficar mais evidente e a atração deve exercer papel mais importante na paixão.

COR: AMARELO

PALPITE: 27, 54, 39

CÂNCER

Seus objetivos e ideais ganham um baita reforço da Lua, sinal de que além de que você vai fazer mais sucesso.

Sua vida social vai ficar mais movimentada e deve chover convite para ampliar sua rede de contatos. No amor,a união se fortalece e as afinidades vão ficar cristalinas

COR: VERMELHO

PALPITE: 43, 46, 45

LEÃO

Suas ambições estarão no comando e você não vai economizar dedicação para chegar aonde quer.

O período da manhã será top para batalhar por seus interesses e o bom é que os resultados dos seus esforços virão diretamente para a sua carteira. No amor,pode rolar alguma treta no início do dia, mas depois tudo deve entrar nos eixos.

COR: PRETO

PALPITE: 34, 16, 18

VIRGEM

A Lua muda para a fase Crescente e troca energias benéficas com os astros, anunciando novidades e surpresas agradáveis.

Planos de viagem futura ou passeio têm tudo para decolar. Noite perfeita para renovar a harmonia no amor.

COR: ROSA

PALPITE: 15, 23, 51

LIBRA

O dia pode começar meio tumultuado por causa de uma treta entre a Lua e o Sol, mas depois melhora e o período será oportuno para você cuidar das responsabilidades.

Na parte da tarde, tudo indica que terá sucesso para negociar questões de dinheiro. Nos assuntos do coração, sua sensualidade vai ficar mais poderosa hoje e o astral fica vibrante

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 31, 04, 05

ESCORPIÃO

Hoje as estrelas dizem que você pode até enfrentar picuinha com algum parente logo cedo, mas você saberá dar a volta por cima.

Parcerias profissionais vão te levar mais longe e podem abrir novas portas no trabalho. No período da noite, Lua e Netuno trocam likes e anunciam surpresas incríveis nos assuntos do coração.

COR: AMARELO-OURO

PALPITE: 10, 39, 12

SAGITÁRIO

Hoje você terá mais foco, paciência e boa vontade para colocar as coisas em ordem no trabalho ao mesmo tempo em que pode pensar em ideias férteis para engordar os seus ganhos.

Na paixão, tudo indica que vai curtir uma noite acolhedora, íntima e romântica

COR: DOURADO

PALPITE: 21, 39, 19

CAPRICÓRNIO

A Lua continua livre e solta no setor mais positivo do seu Horóscopo e deixa o seu astral nas alturas.

Como se não bastasse, ela entra na fase Crescente e troca boas vibes com vários planetas, anunciando boas novas. No amor, seu lado romântico se fortalece.

COR: SALMÃO

PALPITE: 43, 45, 27

AQUÁRIO

O Sol segue lindo e poderoso em seu signo, mas troca vibes tensas com a Lua ao raiar do dia e aconselha a ir mais devagar com os ânimos.

O período da tarde será propício para acelerar o passo no trabalho, focar nos interesses materiais e incrementar seus ganhos. Nos assuntos do coração, clima estável e tranquilo.

COR: VERDE

PALPITE: 33, 31, 32

PEIXES

Além de contar com sua comunicação mais empoderada, os astros vão deixar sua simpatia, inteligência e receptividade no modo turbo, favorecendo e facilitando seus contatos profissionais.

No romance, a fase de sintonia total com o xodozinho.