Calunguinha na Folia retorna a Olinda com programação infantil neste sábado (8)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A prévia carnavalesca infantil volta ao Largo do Bonsucesso com atrações, mini cortejo e uma homenagem aos profissionais da saúde

Neste sábado (8), o Sítio Histórico de Olinda será palco de mais uma edição da prévia infantil Calunguinha na Folia. Com o tema “Viva la Vida”, a festa ocorre no Largo do Bonsucesso, em frente à sede do Homem da Meia-Noite.

Este ano, a celebração faz uma homenagem aos profissionais da saúde, destacando o trabalho essencial desses profissionais. O grande homenageado da edição será o obstetra e ginecologista Dr. Leonardo Lima.

O evento é gratuito e começa às 14h, com brinquedos liberados para as crianças no pátio. Além disso, a orquestra Henrique Dias se junta ao Calunguinha e aos passistas da Cia Brasil por Dança para o tradicional “mini cortejo” pelas ruas de Olinda.

A festa conta ainda com a animação de Tia Verinha, Tio Adriano e os Amiguinhos no palco principal.

Programação

Confira a programação completa:

14:00 - Abertura dos brinquedos (pátio - funcionamento até o fim do evento)

14:20 - Adriano Cabral e Tia Verinha (palco)

15:45 - Desfile do Calunguinha com Orquestra Henrique Dias e passistas da Cia Brasil por Dança (rua)

16:45 - Os Amiguinhos, Adriano Cabral, Tia Verinha (palco)

17:45 - Encerramento

Saiba como se inscrever na newsletter JC