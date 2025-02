Horóscopo, 09/02/2025: os astros prometem um domingo de muita iluminação e evolução espiritual para 3 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Hoje o ambiente está propício para o descanso, repleto de boas vibrações astrais e com as portas da fortuna abertas para sua vida

Imagem ilustrativa de círculo do horóscopo com moedas - Imagem gerada com IA Para que ocorra uma verdadeira evolução no espírito, é importante que vocês esteja de braços abertos para as oportunidades que a vida oferece. Neste domingo (9), o universo envia uma grande vibração de empatia e prosperidade no bolso.



Horóscopo

ÁRIES

Lua e Marte deixam seu pique nas alturas e revelam que não vai faltar disposição para organizar sua casa e suas coisas. A vontade de curtir um bom descanso tende a aumentar. No amor, a sintonia é ótima.

COR: PRATA

PALPITE: 56, 02, 11

TOURO

Se depender das vibes astrais, você vai domingar na frequência da alegria e saberá contagiar quem estiver por perto com seu charme e simpatia. Se precisa tratar de algum assunto que envolva dinheiro, não deixe para depois: há chance de sair no lucro. A vida amorosa estará protegida.

COR: CINZA

PALPITE: 45, 27, 47

GÊMEOS

Lua e Marte unem forças no setor do dinheiro em seu Horóscopo e abrem os caminhos para você tirar a barriga da miséria. As relações pessoais também estarão favorecidas e tudo indica que terá momentos agradáveis com seus queridos. Na paixão, novidades deliciosas podem rolar.

COR: AZUL

PALPITE: 12, 30, 39

CÂNCER

A Lua Crescente segue iluminando seu signo, fecha parceria com vários astros e promete um domingo perfeito sem defeitos em todos os aspectos. Nos assuntos do coração, tudo indica que vai curtir um período dos mais vibrantes.

COR: AMARELO

PALPITE: 48, 36, 57

LEÃO

De acordo com as estrelas, seu domingo tem tudo para ser com “d” de descanso. Mesmo com a Lua em seu inferno astral, um clima de sossego deve prevalecer e o período será propício para relaxar. No amor, confie em seu carisma e mostre seu poder de sedução.



COR: VIOLETA

PALPITE: 33, 42, 08

VIRGEM

Hoje sim, você deve domingar com excelentes energias, estará mais popular e deve marcar presença onde quer que vá. O período será dos mais estimulantes para sair da toca, combinar encontros, rolês e aproveitar o seu dia de folga com as pessoas queridas. As amizades vão ficar blindadas e alegrias estão previstas. Tudo certo no amor.

COR: VERDE

PALPITE: 42, 14, 04

LIBRA

Se a meta é se jogar na diversão, vai nessa porque Sol e Mercúrio prometem um período todo trabalhado na maravilhosidade. Passeios, rolês, eventos diferentes e ambientes descontraídos devem reservar alegrias. No amor, seu charme ficará no modo turbo.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 06, 51, 53

ESCORPIÃO

Se depender das estrelas, você vai domingar em conexão com as melhores energias. Hoje os astros também garantem que mudanças com as quais vem sonhando podem ser iniciadas com êxito neste momento. No romance, astral de muita sintonia.

COR: VERMELHO

PALPITE: 37, 12, 21

SAGITÁRIO

Hoje os astros mandam poderosos estímulos para os seus contatos, garantindo que o período será perfeito para colocar todas as conversas atrasadas em dia com os seus queridos. Sua simpatia e capacidade de comunicação ficam no modo turbo e você vai se destacar em qualquer rodinha. Tudo certo no amor.

COR: MAGENTA

PALPITE: 03, 45, 21

CAPRICÓRNIO

Hoje há tendência de pensar mais nos outros e as necessidades alheias podem falar mais alto do que as suas próprias. Com esse seu lado solícito, as pessoas à sua volta vão se sentir mais valorizadas por você e devem retribuir à altura sua atenção e seu carinho. O amor segue protegido.

COR: VERMELHO

PALPITE: 46, 45, 34

AQUÁRIO

Sol e Mercúrio seguem em seu signo e fecham parceria neste domingão, anunciando um dia repleto de estímulos. Seu carisma, bom papo e simpatia vão brilhar e você deve ocupar o centro das atenções em encontros com os amigos, parentes e as pessoas que estima. No amor, clima perfeito sem defeitos.

COR: VERDE-CLARO

PALPITE: 34, 52, 11

PEIXES

A Lua segue ativa na área mais positiva do seu Horóscopo e esse setor tem vínculo direto com lazer, por isso a vontade de aproveitar os prazeres da vida não será pequena. No romance, há sinal de muitas alegrias.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 45, 20, 36