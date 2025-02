Carnaval do Recife: confira as prévias carnavalescas do final de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cidade do Recife conta com diversas prévias carnavalescas para curtir antes da folia oficial, que começa na última quinta-feira de fevereiro

Com o carnaval se aproximando, os foliões adoram curtir uma boa prévia, aquecendo para a festa principal. Com uma programação diversificada, as programação oficial das Prévias do Carnaval do Recife começam nesta sexta-feira (14).

Durante todo o final de semana irão ocorrer atrações culturais pela cidade, contando com bastante frevo, maracatu e até mesmo o final do Concurso de Rei e Rainha do Carnaval. Confira a programação completa.

Calendário oficial das prévias do Carnaval do Recife

Sexta-feira (14/02)



16h – Cortejo de Passistas da Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges. Local: Rua Castro Alves, 440 - Encruzilhada

17h – Corredores da Folia com o cortejo da cultura popular. Local: Concentração na Rua da Moeda (próximo ao monumento Chico Science) até a Praça do Arsenal

18h – Tumaraca - Ensaio Coletivo das Nações com a participação do Estrela Brilhante de Igarassu, Raízes de África, Encanto do Pina, Encanto da Alegria, Aurora Africana. Local: Rua da Moeda

20h – Final do Concurso Rei e Rainha. Local: Clube Português, gratuito

Sábado (15/02)

16h – Corredores da Folia com o cortejo da cultura popular. Local: Concentração na Rua da Moeda (próximo ao monumento Chico Science) até a Praça do Arsenal

16h – Aurora dos Carnavais. Local: Rua da Aurora, s/n

17h – Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios. Local: Pátio de São Pedro

17h – Tumaraca - Ensaios de Nações de Maracatu com Estrela Dalva. Local: Rua Pinheiro, 02, Joana Bezerra (em frente ao Compaz Dom Hélder Câmara)

Domingo (16/02)

15h – Ocupação Naná Vasconcelos. Local: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), Rua da Aurora, 265 - Boa Vista

15h – Corredores da Folia com o cortejo da cultura popular. Local: Concentração na Rua da Moeda (próximo ao monumento Chico Science) até a Praça do Arsenal

16h – Aurora dos Carnavais. Local: Rua da Aurora, s/n

17h – Ensaio Ubuntu – Encontro de Afoxés. Local: Pátio de São Pedro

17h – Tumaraca - Ensaios de Nações de Maracatu com Porto Rico. Local: Rua Eurico Vitrúvio, 484, Pina