Fernanda Torres defende torcida brasileira por 'Ainda Estou Aqui'

No podcast Awards Circuit, da Variety, a atriz explicou de onde vem a energia dos fãs brasileiros para comentar em qualquer publicação sobre o filme

A campanha de divulgação de Ainda Estou Aqui para o Oscar 2025 segue com força, e Fernanda Torres aproveitou para defender a presença empolgada e enérgica dos brasileiros nas redes sociais.

A atriz participou do podcast Awards Circuit, da Variety, e explicou de onde vem a energia dos fãs brasileiros para sempre comentar em qualquer publicação sobre ela ou sobre o filme no Instagram. "Eles fazem isso por conta própria. Estão garantindo que as pessoas vejam o filme e saibam que ele merece reconhecimento", justificou.

"Há um sentimento patriota no país, é o país no tapete vermelho. E o fato de minha mãe ter estado na corrida antes fez crescer esse sentimento de orgulho nacional", explicou.

Fernanda concorre ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025 ao lado de Demi Moore (A Substância), Karla Sofia Gascón (Emilia Perez), Cynthia Erivo (Wicked) e Mikey Madison (Anora). Ainda Estou Aqui acumula mais duas indicações, para Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. O feito é inédito para o cinema nacional e, por isso, Torres descarta qualquer ideia de que a animação da torcida possa ser "agressiva".

"Os brasileiros são usuários ativos da internet. Nós consumimos nossa própria cultura e temos muito orgulho dela. Mas quando alguém faz o milagre de cruzar a fronteira e é reconhecido no mundo, o Brasil vai à loucura", contou. "Pode parecer que eu trabalho nas minhas redes sociais, mas isso não é verdade. O que fez minhas redes crescerem foi o filme."

Durante o papo, Torres também foi questionada sobre uma possível carreira internacional, e contou qual seria o seu papel dos sonhos:

"Eu adoraria interpretar a secretária de um vilão do James Bond, e dizer apenas ‘Ele estará te esperando na sala ao lado, Sr. Bond’. Só isso. Esse é o meu sonho, só essa fala. É tudo o que eu quero fazer."