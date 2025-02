CineMaterna exibe "Capitão América – Admirável Novo Mundo" no Cinemark do RioMar Recife nesta terça-feira (18)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O CineMaterna, projeto que adapta salas de cinema para garantir o conforto de famílias com bebês de até 18 meses, promove mais uma sessão especial nesta terça-feira (18), às 14h10, no Cinemark do RioMar Recife, localizado no Piso L4.

O filme escolhido para esta edição foi "Capitão América – Admirável Novo Mundo", eleito por meio de enquete no site da ONG.

As sessões do CineMaterna são planejadas para que mães, pais e cuidadores possam aproveitar o cinema com seus bebês em um ambiente preparado especialmente para essa experiência. Entre as adaptações, estão:

Volume reduzido durante a exibição



Iluminação suave dentro da sala



Ar-condicionado com temperatura mais amena



Trocadores de fralda dentro da sala



Tapete especial para maior conforto



Estacionamento para carrinhos de bebê



Equipe de voluntárias para apoio aos responsáveis

Além do ambiente acolhedor, as 10 primeiras famílias que chegarem com seus bebês ganharão um ingresso cortesia, limitado a uma por bebê.

Capitão América retorna às telonas em nova fase da Marvel



O longa-metragem escolhido para esta sessão especial marca a fase cinco do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Em "Capitão América – Admirável Novo Mundo", Sam Wilson, agora portador do escudo deixado por Steve Rogers, se vê envolvido em um incidente internacional após um encontro com o presidente Thaddeus Ross. Em meio ao caos, ele precisará lidar com uma ameaça global e provar que está à altura do legado do Capitão América.

Os filmes exibidos pelo CineMaterna são selecionados com cuidado, evitando produções com cenas de violência, garantindo assim um entretenimento seguro e agradável para os pais e seus pequenos.