Horóscopo, 21/02: as vibes estão excelentes para aumentar seus ganhos

Descubra como será sua sexta-feira (21) o seu dia e prepare-se para boas surpresas e desafios com as previsões dos astros

Sextou com energias intensas e muitas reviravoltas no astral!

Enquanto o amor e as relações pessoais prometem momentos especiais para alguns signos, outros precisarão de paciência redobrada no trabalho e nas finanças.

Confira as previsões do dia e saiba como se preparar para o que vem por aí.

ÁRIES

Vênus, que segue em sua companhia e forma aspecto super positivo com a Lua, vão iluminar os seus caminhos e anunciam gratas surpresas na vida pessoal, principalmente no amor.

Porém, o clima não será o mesmo nos outros setores e tensões podem marcar presença no trabalho, nos estudos e nos interesses financeiros.

COR: AMARELO

PALPITE: 32, 53, 50

TOURO

A bruxa tá solta entre os astros e a recomendação é agir com prudência, especialmente ao lidar com dinheiro.

Muita calma nessa hora para não entrar em continhas novas nem se envolver em transações que não conhece direito. Nos assuntos do coração, você vai sextar com boas vibes e poderá curtir um clima de grande acolhimento.

COR: PRETO

PALPITE: 51, 60, 33

GÊMEOS

A Lua abre o dia em sintonia com Vênus e garante que você vai sextar de bem com a vida e com o mundo.

Ao longo do dia, o astral vai ficar bem tenso e aborrecimentos com a carreira e os interesses profissionais podem colocar você em rota de colisão com as pessoas do seu convívio, inclusive com o par romântico.

COR: LILÁS

PALPITE: 07, 02, 61

CÂNCER

As demandas de trabalho não serão poucas e você vai sextar com confiança e disposição de sobra para batalhar pelos seus interesses.

Também não é um momento muito adequado para realizar mudanças ou começar coisas diferentes. Na paixão, o dia começa animado, mas depois o astral fica instável e nem tudo pode fluir como espera.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 51, 08, 44

LEÃO

Surpresinhas deliciosas podem marcar presença nos assuntos do coração e você deve mandar muito bem.

Agora, apesar do sucesso, altos e baixos estão previstos neste período e nem tudo pode rolar como espera. Também não convém marcar touca em matéria de grana porque as instabilidades vão rondar as suas finanças.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 32, 53, 23

VIRGEM

A Lua amanhece em paz com Vênus e garante que o astral tá on para cuidar dos interesses domésticos e financeiros.

Acessos de nervosismo e confrontos podem tumultuar suas relações e hoje não será tão fácil entrar em acordo com os outros. O amor atravessa uma fase de altos e baixos.

COR: ROSA

PALPITE: 33, 31, 42

LIBRA

Os momentos no amor serão deliciosos e as portas do diálogo estarão abertas para resolver qualquer parada.

Porém, não deixe o serviço acumulado mexer com o seu humor ou derrubar sua energia. A boa notícia é que você pode e deve se valer da sua gentileza, boa lábia e diplomacia para se entender melhor com todos.

COR: VERDE

PALPITE: 08, 06, 44

ESCORPIÃO

Os astros incentivam a pegar firme no trabalho para ver a cor do dinheiro e os frutos dos seus esforços virão para o seu bolso.

O problema é que o desejo de gastar vai bater pesado e a grana pode entrar e sair com a mesma facilidade do bolso. Também é bom ligar o radar e maneirar nas cobranças para evitar tretas na paixão.

COR: VERDE

PALPITE: 23, 42, 51

SAGITÁRIO

A Lua segue toda linda em seu signo e sorri para Vênus, destacando seus dons, habilidades e seus encantos.

Aliás, seu poder de atração não vai faltar nos assuntos do coração. Mas, é em casa que o alerta entra em modo turbo, indicando mais tato e tolerância

COR: MARROM

PALPITE: 26, 24, 08

CAPRICÓRNIO

Pessoas que se dizem amigas podem agir pelas costas e criar uma rede de fofoquinha envolvendo seu nome.

Os assuntos de trabalho também vão exigir mais atenção e talvez seja preciso se empenhar dobrado. No amor, o clima é de altos e baixo no entendimento e compreensão.

COR: CINZA

PALPITE: 26, 42, 33

AQUÁRIO

No trabalho, o período será ideal para apostar em novos projetos e ousar mais em suas iniciativas. Só não pode relaxar no controle financeiro porque o cenário não anda favorável e há risco de cilada ou preju.

Na paixão, o dia até começa maravilindo, mas perrengues podem rolar mais tarde.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 43, 34, 61

PEIXES

Sextou com promessas generosas para os seus interesses materiais e profissionais, peixinha! Você pode receber excelentes notícias sobre dinheiro, pois as vibes estão excelentes para aumentar seus ganhos.

A paixão também deve enfrentar desafios e rivais podem invadir sua área. Confie mais em seu taco.