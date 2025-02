Unidos do Viradouro levará a história de Malunguinho e a força da Jurema Sagrada para o Carnaval de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cultura, a história e a religiosidade de Pernambuco serão celebradas no Carnaval de 2025 pela Unidos do Viradouro, atual campeã do desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Com o enredo "Malunguinho: o mensageiro de três mundos", a escola prestará homenagem às figuras afro-indígenas cultuadas na Jurema Sagrada, com destaque para João Batista, conhecido como "o último Rei Malunguinho".

João Batista foi um dos principais líderes da resistência negra em Pernambuco entre 1817 e 1835, um período de intensos conflitos políticos. Ele organizou a libertação de pessoas escravizadas e criou o Quilombo do Catucá, uma rede de quilombos que se estendia do bairro de Dois Irmãos, no Recife, até Goiana, na divisa com a Paraíba.

Segundo o historiador João Monteiro, que encontrou registros de Batista no Arquivo Público de Pernambuco, ele foi o segundo maior líder quilombola do Brasil, atrás apenas de Zumbi dos Palmares.

Uma missão de reparação histórica



A pesquisa para o desfile é fruto de seis anos de imersão do carnavalesco Tarcísio Zanon na cultura da Jurema. Para ele, o enredo é uma oportunidade de dar visibilidade a um herói nacional pouco conhecido.

"É um enredo de extrema relevância porque a gente está falando de um herói nacional que não é reconhecido pelo grande público. Nem mesmo a maioria dos pernambucanos conhece a força de Malunguinho e a importância dessa história. Então, a nossa missão é levá-lo ao panteão dos grandes heróis nacionais. Ele foi um dos maiores líderes quilombolas do Brasil, a ponto de ter sido colocado como o segundo maior valor de recompensa oferecido pela Coroa Portuguesa. Nosso desfile busca essa grande reparação histórica com o Brasil e com Pernambuco", afirmou Zanon em entrevista ao JC.

Efeitos, grandiosidade e inovação no desfile



O desfile de 2025 promete ser o maior da história da Viradouro em altura e proporção de alegorias. Segundo o carnavalesco, a escola apostará em novos efeitos visuais e tecnológicos, mas sem perder a essência orgânica do enredo.

"Temos muitas novidades. Foi o ano em que a Viradouro mais apostou em efeitos. O nosso samba até menciona: 'deixa a fumaça entrar'. Então, teremos muita fumaça, efeitos de luz... Mas sempre de forma orgânica, respeitando a temática do Rei da Mata", explicou Zanon.

O desfile contará com seis alegorias e cerca de 2.500 componentes. Além disso, pela primeira vez na história do Carnaval, um grande grupo de praticantes da Jurema Sagrada participará do evento.

Cultura e turismo de Pernambuco na Sapucaí



Com o apoio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), cerca de 70 juremeiros irão ao Rio de Janeiro para desfilar na Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval (2 de março). Para o diretor de Carnaval da Viradouro, Alex Fab, essa mobilização é inédita. "É histórico. Nunca na história do Carnaval houve tanta gente de um estado mobilizada para acompanhar um desfile", afirmou.

Um dos participantes será Zé Borba, percussionista, compositor, ator, bailarino e brincante da cultura popular, que expressou sua emoção pelo convite: "Com 11 anos, comecei a trabalhar com a Jurema e hoje sou presidente das mesas do centro espiritual da minha região, na Zona da Mata Norte. Me sinto honrado por fazer parte desse desfile da Viradouro no Rio de Janeiro."

Jurema Sagrada: resistência e espiritualidade



A Jurema Sagrada é uma tradição religiosa de origem indígena, que também incorpora influências afro-brasileiras e cristãs. Seus rituais envolvem cânticos, danças, infusões e o uso de cachimbos sagrados para estabelecer contato com os ancestrais e o plano espiritual.

Desde os tempos coloniais, essa prática foi alvo de perseguições pelos colonizadores e missionários cristãos, que viam os cultos indígenas como um obstáculo à evangelização. No entanto, a Jurema resistiu ao tempo e permanece viva, sendo uma expressão da identidade cultural do Nordeste.

No enredo da Viradouro, essa tradição será exaltada como parte da força de Malunguinho e da luta de João Batista contra a opressão.