Resumo das Novelas, 24/02: Jerônimo conta para Regina que vai ter um filho com a médica do povoado, em Quando me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No capítulo desta segunda-feira, o Arcebispo quer ouvir a versão de Jerônimo, após conversar com Renata. Confira o que vai acontecer nas novelas

As novelas da TV aberta terão diversos encaminhamentos nesta semana, com reviravoltas e segredos revelados. Confira o resumo dos capítulos desta segunda-feira (24).

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (13h45)

Josefina e Branca decidem se aliar para fugir da prisão e concluir a vingança contra a família Monterrúbio. O médico conversa com Adriana, Constanza e o pai de César para dizer que o tumor é inoperável e ele tem pouco tempo de vida. Benjamim decide que o filho não deve saber do diagnóstico. Depois de conversar com Renata, o Arcebispo agora quer ouvir a versão de Jerônimo. Jerônimo conta para Regina que vai ter um filho com a médica do povoado. Leôncio, o homem que Álvaro contratou como informante, pede emprego na fazenda “A Bonita”.

A Caverna Encantada (21h05)

A fim de conquistar Cristina, Thomas tenta descobrir seus gostos. Lavínia leva Isadora fantasiada de Anna para Norma. Norma contrai catapora dos meninos. Elisa se prepara para o casamento com César, porque deseja mostrar a Pilar que é melhor em alguma coisa. Lavínia pede aos pais que a busquem no meio da semana para levá-la para casa. Percebendo o talento musical de Cristina, Betina inscreve a amiga em um show ao vivo. Anna, Isadora e Manu entram novamente na caverna em busca de respostas sobre a flor; elas se surpreendem ao encontrar Lavínia dentro da gruta.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

José põe em prática uma construção. Potifar ordena uma execução.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Beto se incomoda com Cássio. Ulisses estranha o comportamento de Glorinha. Sérgio apresenta a nova novela à imprensa. Bia e Maristela se irritam com o sucesso de Beatriz. Anita é atacada por fãs de Alfredo. Teresa, Eugênia e Jacira pedem o apoio do público ao romance de Alfredo e Anita. Beto termina o seu curta-metragem. Ulisses lamenta a distância de Glorinha. Marlene flagra Juliano e Zélia juntos. Bia percebe o incômodo de Cássio com o sucesso de Beatriz.

Volta Por Cima (19h40)

Jão diz a Violeta que Cacá não voltará a trabalhar para ela. Hana surpreende Jin no palco diante de Tati. Belisa conta o que sabe sobre a mãe de Marco. Sebastian implica com Joyce. Gigi questiona Rodolfo sobre seus sentimentos por Belisa. Jin fala de Tati para Hana. Hana garante a Min-Ji que reconquistará Jin. Gerson questiona Gigi sobre Jô. Rodolfo exige que Marco desista de saber sobre Ruth. Jão vê Madalena e Matias juntos. Cacá recebe uma foto sua com Baixinho. Gerson manda Gigi em seu lugar a uma reunião da cúpula. Jão e Silvia ficam juntos. Violeta revela a Cacá que o filho que ela espera é seu neto.

Mania de Você (21h20)

Mavi assume toda a culpa do assassinato de Molina. Viola sugere que todos postem nas redes sociais a notícia da confissão de Mavi para que chegue até Rudá, sem saber que o namorado fugiu da cadeia. Robson pede ajuda a uma amiga, funcionária do laboratório onde Hugo fez exame, e consegue falsificar o resultado. Robson vai à casa de Fátima e deixa o envelope com o resultado sem que ninguém perceba. Hugo e Gael abrem o envelope com o diagnóstico. Rudá segue Mércia e descobre que Molina está vivo.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC