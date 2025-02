Homem da Meia-Noite: Desfile de 2025 terá mudança no percurso e reforço na segurança

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Homem da Meia-Noite, calunga mais famoso do mundo, já tem o percurso definido para o 93º desfile da sua história, que acontece na virada do sábado (1º) para o domingo (2) de Carnaval.

A grande novidade deste ano é a alteração no itinerário do bloco, que fará um novo trajeto na reta final do desfile. Além disso, a segurança será reforçada, com um aumento no efetivo policial e o uso de drones e helicópteros para monitoramento da festa.

Os detalhes foram divulgados na manhã desta terça-feira (25), durante uma coletiva de imprensa na sede da agremiação, no bairro do Bonsucesso, em Olinda.

Novo percurso do Homem da Meia-Noite



O desfile começa na sede do bloco. O calunga desce a Estrada do Bonsucesso e passa pela Praça Alexandre Rodrigues Sena. Em seguida, o percurso inclui os seguintes pontos:

Largo do Amparo



Rua do Amparo



Quatro Cantos



Rua Bernardo Vieira de Melo



Rua de São Bento



Prefeitura de Olinda



Rua 27 de Janeiro



Rua Prudente de Morais



Retorno ao Quatro Cantos



Rua do Amparo e Largo do Amparo



Rua Nossa Senhora de Guadalupe



Rua José Ramalho e Rua Cândida Luiza



Largo do Guadalupe e Rua Nossa Senhora de Guadalupe



Retorno ao Largo do Amparo, Estrada do Bonsucesso e, por fim, subida da Ladeira do Cariri



A principal mudança ocorre no último trecho, com a subida da Ladeira do Cariri, ao contrário dos anos anteriores, quando o bloco descia. O desfile termina com a entrega simbólica das chaves da cidade ao Cariri Olindense.

Segurança reforçada para a multidão



O evento contará com 420 policiais militares, um número 9% superior ao de 2024. O comandante da Ciatur (Companhia Independente de Apoio ao Turista) da Polícia Militar, Major Lucena, destacou que o policiamento terá novidades para garantir um Carnaval ainda mais seguro.

Entre as principais medidas, estão: