Resumo das Novelas 26/02: Roberta se recusa a depor contra Josefina, em Quando Me Apaixono

No capítulo desta quarta-feira (26), que vai ao ar às 13h45, Álvaro está decidido a deixar o país com Karina e tenta conseguir passaportes falsos

Esta quarta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Regina percebe a angustia de Renata por causa do bebê que Jerônimo vai ter com Marina e tem uma conversa com ela. Roberta se encontra com Selena em um Spa e conta que não é filha de Josefina e sim de Regina. Roberta convida Selena para almoçar, mas ela não aceita e diz que nunca voltarão a ser amigas. Diego chega nesse momento e Roberta descobre que os dois estão namorando.

Adriana pede a Matias que continuem fingindo que ela é namorada de César por que não pode abandoná-lo nesse momento. Para que César seja feliz em seus últimos dias de vida, Adriana faz com que acredite que são namorados. A princípio Matias é contra, mas depois ele aceita a decisão de Adriana. Augusto, mais uma vez, está planejando algo para separar Renata e Jerônimo durante ao casamento de Karina e Lázaro.

Álvaro está decidido a deixar o país com Karina e tenta conseguir passaportes falsos para eles. Roberta se recusa a depor contra Josefina. Começa o julgamento de Josefina e ela estranha ao ver Antônio vestido de sacerdote. Durante o julgamento Regina chama Renata de filha e ela diz que adora que a chame assim.

(20h30) A Caverna Encantada



Thomas presenteia Cristina com um vinil e diz que ela é especial. Desanimado, César se fantasia de Loli, mascote da Lolipopis, e Elisa repara que ele está no fundo do poço. Felipe finge que Norma autorizou o uso do pátio exclusivamente aos meninos.

Lavínia mostra a Pilar o vídeo de Anna gritando com ela pelo carimbo. Preocupada com o comportamento de Anna, Pilar proíbe a garota de participar da competição literária. De volta a sua sala, Norma recebe Lavínia que revela atitudes de Anna.

RECORD

(21h45) Gênesis



Teruel foge do palácio. Adurrá entre em um rio cheio de crocodilos. Abumani ameaça Teruel.

REDE GLOBO

(18h05) Garota do Momento



Bia e Cássio selam um acordo. Marlene recusa a proposta de Juliano. Ronaldo repreende Beto. Ulisses tenta acolher Glorinha. Cássio convence Sérgio de sua técnica de aproximação com Beatriz. Érico ampara Marlene. Bia insinua para Beto que Cássio e Beatriz estão se aproximando. Jacira visita Anita. Cássio beija Beatriz.



(19h15) Volta Por Cima



Violeta implora que Osmar não conte a verdade para Madalena. Tati expulsa Hana de sua casa. Gigi se oferece para ir com Marco ao local indicado por Rodolfo. Tati se aconselha com Madalena. Cacá revela a Chico a verdade sobre a paternidade de seu filho. Belisa sugere que Sebastian se declare para Joyce. Madalena combina com Jin a troca de fantasia do Dragão Suburbano.

Madalena descobre que Cacá está morando na casa de Violeta. Rafa questiona Nando sobre os anabolizantes. Gerson se irrita com a decisão tomada por Gigi na reunião de cúpula. Marco vai a um antigo cassino perguntar sobre Ruth. Madalena encontra Chico e Cacá na casa de Violeta.

(20h35) Mania de Você



Rudá consegue escapar. Mavi diz a Nahum que a única coisa que lhe restou é a esperança de ter Viola de volta. Molina avisa a Mércia que grampeará o celular de Viola, na esperança que Rudá entre em contato com ela. Rudá conta a Gavião sobre Molina, e pede ao rapaz que alerte Viola.

Hugo diz a Diana que seus exames estão normais. Lorena tenta mostrar a Bruna a foto de Iarlei com Evelyn, na intenção de fazer intriga, mas a filha de Diana não dá importância. Gavião avisa a Viola que Rudá a está esperando na praia do Sossego.