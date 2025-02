Galo Gigante é erguido e reúne centenas de foliões no Carnaval do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A escultura do Majestoso do Carnaval do Recife mede 32 metros de altura e permanecerá imponente, na Ponte Duarte Coelho, até o domingo (09/03)

Sua Majestade do Carnaval do Recife está de pé. Sob os olhares de centenas de foliões, o Galo Gigante foi erguido na noite desta quarta-feira (26), na Ponte Duarte Coelho, onde permanecerá imponente até o dia 9 de março, domingo pós-Carnaval. O evento é uma prévia da abertura oficial da festa de momo na capital pernambucana, que acontece nesta quinta-feira (27).

"A subida do Galo virou um evento à parte que acontece a cada ano aqui na Ponte Duarte Coelho, com apresentações musicais e culturais. É uma demonstração que damos para todos de como é bonito o Carnaval do Recife, que é o verdadeiro carnaval de rua, com a cultura popular e que está aberto para receber todos os turistas na nossa cidade", disse o prefeito João Campos, em entrevista a reportagem da TV Jornal.

Logo após a subida do Galo Gigante, o Bloco das Ilusões se apresentou trazendo a nostalgia e o lirismo dos carnavais saudosos. Na sequência, a Tribo de Caboclinhos Tupi reverenciou a ancestralidade ameríndia que faz parte da historiografia do Carnaval do Recife. Os Clarins de Momo fizeram parte da festa, que também contou ainda com a Orquestra Veneza Brasileira e a Companhia Luden de Dança, com muito frevo no pé.

Entre as novidades deste ano, o Galo da Madrugada cresceu 5 metros e alcançou 32 metros de altura. "Esse é o maior Galo da história e ele simboliza o nosso Carnaval, que é o maior carnaval do mundo. Esse ano o maior bloco do mundo também faz essa referência ao caráter social, tanto com a sua produção do Galo com material reciclado, como também apresenta as cores do cordão do autismo, simbolizando o cuidado, a atenção e o respeito às pessoas com TEA (Transtorno de Espectro Autista). É o Recife promovendo um carnaval de inclusão e respeito", salientou João Campos.

Este ano, a escultura ganhou a identidade de 'Galo Cidadão Ecológico', e foi confeccionado 100% com materiais recicláveis, valorizando as premissas de responsabilidade social e sustentabilidade. A assinatura do Galo 2025 é do multiartista Leopoldo Nóbrega e da designer e produtora executiva de Germana Xavier. A escultura trouxe referências à inclusão da população neurodivergente, com um colar de quebra-cabeças e asas azuis em alusão à cor do autismo. Além disso, destacou a importância da educação ambiental e dos catadores de recicláveis, homenageou manifestações culturais como o frevo, os maracatus de baque solto e os brinquedos de La Ursa, e incorporou um anel Romani, símbolo do legado cigano em Pernambuco.

A base da alegoria recebeu um jardim cenográfico upcycle, com cerca de 100 flores feitas de materiais descartados, inspiradas na obra do paisagista Burle Marx. O figurino do Galo foi criado com um design paramétrico, permitindo o encaixe preciso de milhares de garrafas recicladas, e seguiu a estética do pontilhismo armorial, remetendo aos bordados dos maracatus da Zona da Mata Norte.

O desfile do Galo da Madrugada acontece no sábado (1º/03), com a concentração logo pela manhã, às 7h. O percurso terá 30 trios elétricos, com artistas do cenário pernambucano e nacional, além das tradicionais orquestras de frevo, tem início às 9h, em frente ao Forte das Cinco Pontas. O desfile, que também terá bonecos gigantes, segue pela Rua Imperial até a Praça Sérgio Loreto, onde fica a sede do Galo, e é encerrado na dispersão, entre a Praça da República e a rua do Imperador.

Abertura oficial do Carnaval do Recife

Em 2025, a folia na capital pernambucana está garantida por mais de dez dias. A abertura oficial do Carnaval do Recife acontece nesta quinta-feira (27), no Marco Zero.

A programação do Carnaval do Recife conta com mais de 98% de atrações locais, espalhadas por mais de 50 polos, onde 3 mil apresentações encontrarão e embalarão os coloridos públicos de Momo.

Com o tema ‘Carnaval do Recife. É gente’, a festa reunirá nomes de peso da música local e nacional, como Ney Matogrosso, Raphaela Santos, Gloria Groove, Menos e Mais, BaianaSystem, Mãeana, Almério, Criolo, Encanto e Poesia, João Gomes, Marrom Brasileiro, Silvério Pessoa, Ferrugem, Alceu Valença, entre outros.