Horóscopo, 27/02: O sucesso virá e deve repercutir em diversas áreas

Mercúrio e Urano estão em plena sintonia, abrindo caminhos para o crescimento e a realização de sonhos nesta quinta-feira (27).

O dia promete avanços significativos nas finanças, no trabalho e até mesmo na vida amorosa. Confira o que o horóscopo reserva para o seu signo!

ÁRIES

Mercúrio abre o dia em sintonia com Urano e garante que os seus interesses profissionais e materiais vão prosperar.

Só procure agir com discrição e evite falar dos seus planos por aí. Só que a paixão tende a ficar em segundo plano hoje, então, não espere muito.

COR: ROSA

PALPITE: 31, 14, 59

TOURO

A Lua garante que você vai quintar com excelentes perspectivas. Para melhorar, Mercúrio assina embaixo, anunciando um período perfeito sem defeitos para você transformar seus objetivos em realidade e chegar mais perto do que sempre idealizou.

Sua estrela vai brilhar no trabalho, em matéria de dinheiro, na vida pessoal e amorosa.

COR: PRETO

PALPITE: 33, 24, 53

GÊMEOS

O dia vai raiar com as energias super positivas de Mercúrio, que brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e impulsiona suas metas.

Além de ganhar visibilidade, você deve brilhar ainda mais no que faz e pode desbancar a concorrência. O sucesso virá e deve repercutir até em sua vida amorosa.

COR: CREME

PALPITE: 44, 23, 41

CÂNCER

Hoje a Lua entra na fase Nova trazendo excelentes estímulos para você realizar as mudanças que deseja em sua vida.

Bora lá investir em projetos para o futuro, só não deixe de focar no trabalho. Para completar o cenário, há boas vibrações que rondam seu departamento amoroso.

COR: AZUL

PALPITE: 25, 02, 34

LEÃO

Talvez seja necessário fazer escolhas mais definitivas em alguns assuntos, mas vai sobrar determinação para batalhar por melhorias.

Seus instintos ficam apurados ao lidar com dinheiro e você saberá administrar muito bem. Na paixão, o clima deve esquentar pra valer.

COR: LILÁS

PALPITE: 33, 44, 14

VIRGEM

Mercúrio em sintonia total com Urano, promete um período todo trabalhado na maravilhosidade. O serviço vai andar e sua estrela vai brilhar em atividades em grupos, equipes e parcerias.

No lado amoroso, o momento não poderia ser mais indicado para dar um passo mais sério.

COR: BEGE

PALPITE: 08, 32, 60

LIBRA

Hoje a Lua migra para o setor do trabalho em seu Horóscopo e muda para a fase Nova, trazendo uma dose extra de energia e disposição, sinal de que pode trazer bons frutos no serviço e até mais ganhos.

Nos assuntos do coração, o clima prestativo e tranquilo invade sua noite.

COR: AMARELO

PALPITE: 57, 27, 21

ESCORPIÃO

A Lua começa a brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo e também ingressa na fase Nova, blindando seus interesses pessoais, profissionais e financeiros.

Os assuntos de trabalho devem ganhar agilidade e a sorte vai soprar em direção ao seu bolso. Seu carisma, simpatia e poder de sedução ficarão cristalinos no romance.

COR: BRANCO

PALPITE: 08, 60, 59

SAGITÁRIO

Trabalhos em home office e que podem ser feitos à distância ganham excelentes estímulos, mas quem pegar um bico ou serviço temporário também deve se dar bem.

Hoje a saúde fica abastecida de boas energias. Na paixão, o lado emocional fala mais alto, mas a sintonia segue firme.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 56, 29, 11

CAPRICÓRNIO

Urano segue em seu paraíso e troca likes com Mercúrio, abrindo os caminhos para você alcançar grandes conquistas, inclusive no lado financeiro.

Nos assuntos do coração, use a abuse da sua simpatia e do seu bom papo para tornar o astral mais leve.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 18, 43, 11

AQUÁRIO

Vários astros se concentram na sua Casa da Fortuna e revelam que o momento é ideal para você ganhar dinheiro.

Seus esforços não vão ficar sem resposta e quanto mais se dedicar, maiores serão as chances de encher o bolso.

No trabalho, tudo indica que vai conquistar mais estabilidade. Já o amor, pode ter altos e baixos e convém maneirar nas cobranças.

COR: AMARELO

PALPITE: 01, 03, 21

PEIXES

A sorte vai sorrir para o seu lado e você contará com toda disposição, criatividade e talento para se destacar e transformar seus sonhos em realidade.

O serviço vai render e o dinheiro pode cair na sua conta mais cedo do que imagina. Nos assuntos do coração, seu poder de atração e seducência estarão irresistíveis e o sucesso te aguarda.