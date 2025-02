Vestido com gola de caboclo de lança, Galo da Madrugada está de pé. Agora é esperar o sábado de Zé Pereira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se o Galo é o principal símbolo do carnaval pernambucano, este ano sobrepôs simbolismos, usando o manto sagrado dos caboclos de lança do baque solto

Nosso gigante está de pé. Vestido com gola de caboclo de lança, o Galo da Madrugada subiu na noite desta quarta-feira (26) na Ponte Duarte Coelho: sua passarela do frevo. Acompanhar a montagem da alegoria é tradição no pré-carnaval da cidade. Emocionados, foliões, curiosos, músicos e passantes assistem o Galo ocupar seu lugar de majestade no coração do Recife. É como se nos dissesse: ‘agora é pra valer, a festa vai começar’, restando aguardar o sábado de Zé Pereira (1º/03).

Na história do Galo, a espera pela subida era marcada, invariavelmente, pela figura do ‘pitaqueiro’. Aquele que ficava comentando se ele estava bonito ou feio e inventando apelidos para a alegoria.

A partir de 2019, com o multiartista Leopoldo Nóbrega assinando a concepção do Galo, a brincadeira perdeu a graça. O pitaqueiro foi substituído pelo ‘derramado’. Com um Galo mais bonito a cada ano e com projetos cheios de propósito (inclusão, diversidade e sustentabilidade), o pernambucano estufa o peito de orgulho.

MAIOR DA HISTÓRIA

Para puxar o maior bloco de carnaval de rua do mundo, em 2025, a alegoria do Galo da Madrugada é a maior dos seus 47 anos de história. Ele ficou com 32 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, superando os 27 metros de 2024.

Este ano ele assumiu a identidade de Galo Cidadão Ecológico. Foi confeccionado com 20 mil garrafas PET, também usou lonas e outros materiais recicláveis. Trouxe, ainda, elementos de inclusão e diversidade, como um cordão de identificação de autista, óculos no estilo mangueboy, anel cigano e, ainda, sandálias com amarrações nos tornozelos (estilo Muxarabi).

CABOCLO DE LANÇA

Se o Galo é o principal símbolo do carnaval pernambucano, este ano ele sobrepôs simbolismos. Usando o manto sagrado dos caboclos de lança, o Galo se vestiu de guerreiro do maracatu de baque solto. As garrafas de PET coloridas representam as lantejoulas da gola, que no maracatu são bordadas uma a uma pelos artesãos. História, tradição e memória do carnaval de Pernambuco que se encontram. O caboclo e o Galo nos lembram a riqueza imensa de ser pernambucano. O Galo somos nós. Agora é esperar o sábado de Zé Pereira.