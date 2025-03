AO VIVO: polo do Carmo em Olinda com Priscila Senna, Conde Só Brega e Dadá Boladão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação desta sexta-feira (28) conta também com o show de Tayara Andreza e apresentação da Orquestra de Frevo Zezé Correa

A cidade de Olinda é um dos destinos mais procurados do carnaval. Além das ladeiras históricas com o tradicional carnaval de rua, a cidade conta com mais de cinco polos de shows que acontecem desde esta quinta (27) e vão até a quarta de cinzas, 5 de março.

A programação oficial conta com mais de 150 artistas que se apresentam em sete polos de animação espalhados pela cidade.

O principal polo é o Erasto Vasconcelos, localizado na Praça do Carmo. Nesta sexta-feira (28) se apresentam a Orquestra de Frevo Zezé Correa, além de grandes nomes do brega recifense como Priscila Senna, Conde Só Brega, Dadá Boladão, e Tayara Andreza.

Acompanhe os shows da Praça do Carmo ao vivo

Confira a programação completa do polo nos próximos dias

Sábado (1º)

Orquestra Malassombro



Nonô Germano



Nena Queiroga



Elba Ramalho

Domingo (02)

Orquestra Rockfônica de Frevo



Fundo de Quintal



Tribo de Jah



Marcelo D2



Teto



Maneva

Segunda (03)

Orquestra de Bolso



Academia da Berlinda



Romero Ferro



Duda Beat



Luísa Sonza

Terça (04)

Orquestra Arruando



Banda Eddie



Renatto Pires



Almerio



Geraldo Azevedo



João Gomes

Quarta (05)

Maestro Duda



Banda Carranza



Banda Devotos



Mundo Livre S/A



Nação Zumbi

