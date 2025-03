Resumo das novelas, 3/3: Álvaro, disfarçado com juiz, sequestra Karina, em Quando Me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono

Marina descobre que está grávida de gêmeos e para Renata está sendo difícil lidar com essa realidade. Renata reclama com Jerônimo por ter ido para a cama com Marina. Ele diz que ela fez o mesmo com Augusto. Renata nega e afirma que nunca houve intimidade entre eles. Roberta pressiona Augusto para que faça algo de concreto para separar Renata e Jerônimo.

Embora Ezequiel afirme que ninguém mencionou o nome de Aurora, Augusto começa a duvidar de sua lealdade. com a ajuda de Leôncio, Álvaro começa a colocar em ação seu plano para fazer mal a Karina.

Augusto prepara uma surpresa desagradável para Renata que a fará abandonar Jerônimo para sempre. Ele também planeja fazê-la perder os sentidos no meio da plantação para que possa fazê-la sua mulher. Diante da incredulidade de todos, Josefina é declarada doente mental e passará o resto de seus dias na ala psiquiátrica do presídio feminino. A notícia deixa Regina abalada.

Na fazenda começam os preparativos para o casamento de Karina e Lázaro. Augusto não gosta da atitude de Renata e teme que ela tenha descoberto que ele mandou matar Aurora e o Dr. Álvaro. Marina vai ao casamento de Karina e Lázaro e sua presença incomoda Renata.

Durante o casamento, Álvaro, disfarçado com juiz, sequestra Karina. Todos os convidados tentam, em vão, alcançá-los. Germano propõe sociedade a Honório e Matias. Roberta também quer trabalhar nas empresas Monterrúbio. Regina pede a ela que trabalhe no Centro Esperança, mas ela dá uma desculpa e não aceita.

César está com tudo pronto para a inauguração do restaurante. Na ala psiquiátrica da prisão, Branca e Josefina se colocam às ordens do diretor. Branca se encarrega de contar ao diretor que Josefina é uma mulher muito rica e não se incomodaria de dividir seu dinheiro com ele. Augusto fica irritado por Álvaro ter atrapalhado seus planos para possuir Renata. Depois da confusão do sequestro, Marina começa a ter contrações.

(21h05) A Caverna Encantada

O júri, formado por Norma, Goma e Fafá, avalia os candidatos do Casal Primavera, concurso para escolher quem apresentará a Festa da Primavera. Benjamin e Nina desejam participar, mas Norma os proíbe. Anna inscreve os professores Gabriel e Pilar sem que eles saibam. Thomas acredita que Goma causará problemas no evento.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Kaires tem dois encontros inesperados na cidade. Sheshi implora pelo perdão de Kamesha. José tem um impasse com Asenate. Neferíades tenta sobreviver nas ruas. José recebe uma notícia emocionante.

REDE GLOBO

(18h05) Garota do Momento

Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz. Beatriz afirma a Sérgio que aceita fingir um relacionamento com Cássio até o fim da novela. Ronaldo se sente diminuído pelo talento de Beto. Clarice confidencia a Teresa que teve boas lembranças de sua gravidez.

Jacira se encanta com Cássio. Anita convida Alfredo para morar em sua casa. Érico se muda para a casa de Marlene. Zélia descobre a relação de Basílio com Maristela. Beto se irrita ao ver Cássio beijando Beatriz na novela. Beatriz ouve quando Bia e Cássio confessam suas falcatruas contra ela.

(19h15) Volta Por Cima

Tereza fala para Min-Ji e Hana sobre Tati e Jin. Tati vai ao hostel falar com Hana. Aquiles atira contra Madalena, sob as ordens de Violeta. Chico troca tiros com Aquiles e conta para Madalena sobre a ordem que recebeu de Violeta. Jin leva Moreira até Chico.

Madalena avisa a Tati e pede que ela não conte nada para Doralice. Cacá se desespera ao saber sobre Chico. Tati conta para Osmar que Violeta pediu para que a irmã fosse eliminada. Madalena fala para Jão sobre o atentado, e ele a abraça no momento em que Matias se aproxima. Osmar tira satisfação com Violeta sobre o atentado contra Madalena.

(20h35) Mania de Você

Iberê sente o olhar ameaçador de Mércia e afirma a Luma e a Mavi que não descobriu nada sobre Julius Eyer. Edinho manda Viola procurar Maureta, o chefe da facção que pode saber do paradeiro de Gavião.

Iberê propõe casamento a Lorena após receber uma grande quantia de dinheiro. Maureta mente para Viola, e alerta Molina. Molina avisa a Mércia que só retornará à Suíça quando o dinheiro da venda do Albacoa chegar a suas mãos. Mavi descobre o endereço do pai de Gavião e dá para Luma. Armando leva Luma, Viola e Rodhes até Gavião.