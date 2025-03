Samba da Moeda reúne Xico de Assis e Pagode do Didi no Carnaval do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rua da Moeda é polo do samba e do pagode no Carnaval da cidade, reunindo programação voltada aos amantes dos ritmos nos dias de folia

A Rua da moeda, no Centro do Recife, vira palco do samba, nesta terça-feira (4), a partir das 17h. O polo Moeda do Samba recebe nomes como Xico de Assis, Pagode do Didi, Carla Rio e Leno Simpatia.

Para os foliões, o Carnaval do Recife se veste como uma festa múltipla onde há lugar para todos os ritmos que animam o povo. O samba e o pagode contam com espaço garantido, e o polo da Rua da Moeda se consolida como um ambiente destinado aos amantes desses estilos musicais.

Confira a programação:

ESCOLA DE SAMBA PÉROLA DO SAMBA

17:00

XICO DE ASSIS



18h

LENO SIMPATIA

19h20

LEIDE DO BANJO E AS MARI'S DO SAMBA

20:40

WELLINGTON DO PANDEIRO

22h

CARLA RIO

23h20

PAGODE DO DIDI

00h40