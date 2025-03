Mega-sena nesta quinta-feira: prêmio é de R$ 3,5 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O sorteio da mega-sena número 2836 acontece nesta quinta-feira (06), às 20h, e conta com o prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas premiadas.

O concurso que seria realizado na terça-feira (04), foi cancelado em razão das festividades do Carnaval.

Vencedor único

Durante o sorteio anterior, de número 2835, um único apostador levou a bolada de R$ 41 milhões no último sábado (1°).

Números sorteados

09 - 24 - 27 - 36 - 43 - 54

Como fazer aposta

As apostas podem ser adquiridas em qualquer lotérica do Brasil, até às 19h (Horário de Brasília). Além disso, também é possível comprar através do site da Caixa Econômica Federal.

Para realizar o cadastro online é necessário ser maior de 18 anos e concluir a compra no cartão de crédito.

