Resumo das novelas, 06/03: a polícia chega quando Álvaro está ameaçando Lázaro e Karina com um revólver, em Quando me Apaixono

Esta quinta-feira traz diversas surpresas, descobertas e tensões nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

Renata não consegue acreditar que Augusto tenha mandado matar o Dr. Álvaro e Aurora. Regina quer agilizar os trâmites para que Roberta receba no dia de seu aniversário a herança deixada por seu pai. Carlos e Lázaro estão quase desistindo de procurar Karina quando ouvem seus gritos de socorro. A polícia chega quando Álvaro está ameaçando Lázaro e Karina com um revólver. Gonçalo conversa com Honório e Matias e aceita Germano como sócio da empresa. Roberta também consegue a aprovação do pai para trabalhar na empresa apesar de Honório e Matias serem contra pois não confiam nela. Augusto denuncia o responsável por ter emitido o falso atestado de óbito do Dr. Álvaro.

(21h05) A Caverna Encantada

A estação mais florida chega, e a Festa da Primavera em Milagres celebra esse momento. Os moradores e toda a comunidade se envolvem na festividade. Lavínia provoca Isadora pela dificuldade financeira que a família dela enfrenta. Gabriel pergunta a Pilar se ela quer namorar com ele, e as crianças escutam o pedido. Pilar não responde Fafá ajuda Felipe e Rui a montar a barraca de tomba-latas.



RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

José põe em prática uma construção. Potifar ordena uma execução.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Juliano discute com Clarice. Érico lamenta a rejeição de Carlito. Maristela e Juliano descobrem que Clarice não está mais tomando os remédios de Pimenta. Eugênia sugere que Jacira está apaixonada. Beto se irrita com as propagandas encenadas por Beatriz. Raimundo afirma que o cliente rejeitou o filme de Beto. Um jornalista questiona Beatriz sobre sua relação com Clarice. Maristela e Juliano armam para Clarice. Zélia ouve quando Maristela e Juliano comentam sobre um novo esquema. Juliano se irrita ao ler uma matéria com a história de Beatriz.



(19h40) Volta Por Cima

Osmar é preso. Doralice decide esperar o irmão na delegacia. A Unidos da Vila Cambucá vence o desfile das Escolas de Samba. Rodolfo e Belisa ficam juntos. Lucas sugere que Sidney e Cida se casem. Tati se revolta contra Madalena e Doralice. Violeta descobre que Osmar estava usando o casamento para pagar Doralice. Moreira e Ana Lúcia cuidam de Chico. Marco e Gerson gostam de saber da prisão de Osmar. Violeta questiona Osmar sobre sua motivação para se casar com ela. Joyce procura Gigi. Os pais de Jin chegam ao Rio de Janeiro por intermédio de Hana, e surpreendem o astro na casa de Doralice. Gerson visita Osmar na cadeia. Madalena vai à casa de Chico e se surpreende com a chegada de Cacá.



(21h20) Mania de Você

Gavião revela a Luma que Molina domina a facção. Mavi implora perdão a Viola. Luma desfaz a aliança com Viola. Rodhes declara seu amor a Luma e discute com Viola. Cristiano sente que Michele esconde algo, e fica intrigado ao saber que Daniel vendeu uma obra de arte para pagar o advogado que o tirou da cadeia. Diana nota que Hugo mudou depois que fez seus exames. Rodhes conta a Luma que Lorena ganhou dinheiro de Iberê. Molina fica sabendo que Gavião escapou. Diante da pressão de Luma, Iberê acaba revelando que Julius Eyer e Molina são a mesma pessoa.