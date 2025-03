Horóscopo, 07/03: Aproveite para definir assuntos pessoais e traçar novas metas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (07), os astros oferecem novas oportunidades para conquistar o que almeja. Saiba quais são as previsões para seu signo.

ÁRIES

Sextou! Comece o dia investindo em diálogo e raciocínio rápido. À tarde, uma paciência extra vai te ajudar nas tarefas diárias.

Nos assuntos do coração, aproveite o clima tranquilo à noite para fazer as pazes com seu par.

COR: PRETO

PALPITE: 08, 15, 53

TOURO

Inicie seu dia com boas notícias financeiras, mas evite projetos arriscados para proteger seu bolso. Use suas habilidades de comunicação aprimoradas pela Lua em Câncer para inspirar conexões. À noite, divirta-se no amor

COR: CEREJA

PALPITE: 16,25,43

GÊMEOS

Sextou, Gêmeos, e seu signo fica mais comunicativo e sociável logo cedo. É hora de tirar proveito disso para resolver qualquer perrengue no serviço. Aproveite para definir assuntos pessoais, traçar novas metas e passear por aí.

A Lua se muda para Câncer à tarde e promete good vibes para a sua vida financeira. No amor, controle a possessividade à noite.

COR: BRANCO

PALPITE: 38,20,09

CÂNCER

Dê ouvidos à sua intuição para fechar bons negócios e seja realista. À tarde, espere uma leveza no trabalho e na vida pessoal, pois a lua brilha em seu signo.

No amor, seu carisma será reforçado.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 14,22,49

LEÃO

Aproveite a manhã para se dedicar aos projetos profissionais. Mas lembre-se, todo mundo tem altos e baixos, tente manter a calma nas amizades.

Quanto ao romance, tente agitar as coisas pela manhã para melhores resultados.

COR: AMARELO

PALPITE: 19,25,46

VIRGEM

A Lua segue enviando boas vibes para você adiantar o trabalho logo cedo. Mas, no final da manhã, será preciso mais diplomacia para se entender com os outros.

No romance, um astral descontraído promete animar os momentos.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 06,21,14

LIBRA

Trabalho em equipe e estudos são beneficiados pela Lua. Apenas cuidado com distrações pela manhã.

A chegada da Lua em Câncer traz ambição e popularidade à tarde. No amor, a estabilidade cresce.

COR: PRATA

PALPITE: 02,47,09

ESCORPIÃO

Acabe com as pendências e aproveite uma manhã produtiva, Escorpião! Prepare-se para uma tarde cheia de otimismo e facilidade no contato com colegas e pessoas distantes.

Ignore a tensão nos relacionamentos pela manhã, pois o astral fica mais leve à noite.

COR: CREME

PALPITE: 59,44,32

SAGITÁRIO

Energias positivas para melhorar seus relacionamentos hoje. Possíveis atritos de manhã, mas a tarde promete tranquilidade para finalizar tarefas.

Prepare-se para uma noite repleta de paixão e superação de conflitos!

COR: MAGENTA

PALPITE: 36,52,54

CAPRICÓRNIO

Hoje é dia de se dedicar e dar o seu melhor nas tarefas - o esforço será recompensado! Com a Lua em Câncer, a tarde será perfeita para melhorar suas relações e, quem sabe, dar um passo mais sério na relação.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITE: 32,05,13

AQUÁRIO

A sorte segue ao seu lado logo cedo e vale fazer uma fezinha, participar de sorteio, rifa, o que pintar pela frente!

A entrada da Lua em Câncer à tarde ajuda você a focar nas tarefas de rotina, mas também pode exigir mais dedicação da sua parte. Problemas com grana podem deixar o romance um pouco tenso, assim como o excesso de ciúme.

COR: CINZA

PALPITE: 11,56,38

PEIXES

Aproveite sua disciplina para fechar os afazeres da rotina e evitar desentendimentos matinais em casa. À tarde, aproveite a Lua em seu paraíso astral para melhorar a convivência através do bom humor.

Prepare-se para novidades amorosas, saindo do zero a zero com muito carinho!