Gravatá abre o calendário do Tardes no Polo neste sábado com edição especial para prolongar o Carnaval

Primeira edição do evento em 2025 contará com orquestra de frevo, estandartes e bonecos gigantes da cidade do Agreste pernambucano

Um dos principais destinos turísticos do Agreste do Estado, a cidade de Gravatá decidiu esticar o seu Carnaval até este sábado, 8 de março, com a realização da primeira edição do projeto Tardes no Polo de 2025. Iniciativa consolidada no calendário cultural e turístico do município, o evento movimenta o tradicional Polo Moveleiro, porta de entrada da cidade, com shows e atividades de lazer oferecidas pela Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer.

Dessa vez, além dos três minipalcos com atrações musicais, um cortejo com passistas, orquestra e estandartes dos principais blocos locais, vão encher de frevo a Rua Duarte Coelho, no bairro Nossa Senhora das Graças, das 16h às 21h.

Entre as agremiações que vão marcar presença neste sábado, estão o Rosa Amarela, Bloco Meu Mel, Bloco das Trichas, Ki Língua É Essa? e o Zé Pereira, que devolverá a chave da cidade para o prefeito, Joselito Gomes, encerrando as comemorações carnavalescas do município. O cortejo terá ainda a participação das escolas de dança ALMA, Estúdio de Dança, Execução em Movimento, Carlos Dance, Núcleo de Dança JC, Reverso e Expressão Independente. O Maracatu Sol Brilhante também vai animar os foliões com a força dos seus tambores.

“Mais que nunca, Gravatá se coloca como um dos destinos mais pulsantes de cultura do interior pernambucano. Tivemos um Carnaval tranquilo, mas também com muitos blocos nas ruas, e agora retomamos o Tardes no Polo, que é um evento consolidado do nosso calendário. O projeto conquistou a população e atrai visitantes em busca de lazer e cultura com qualidade”, declara o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes.

Uma exposição lembrará antigos carnavais, em homenagem a Esaú, folião icônico da cidade, representado por seu boneco gigante. Estandartes do Bloco O Pato, Bloco A Burrinha, além de registros fotográficos de escolas de samba locais, também estarão expostos.

8 DE MARÇO

O Tardes no Polo fará ainda um registro pelo 8 de março, Dia Internacional da Mulher, numa ação em parceria com a Secretaria da Mulher de Gravatá e a Secretaria de Assistência Social. Um dos palcos será ocupado exclusivamente por cantoras da região. São esperadas performances de Leleka Costa, Vika Bezerra, Andrea Santos, Mylena Dantas, Patrícia Roberta, Wilma Seresteira, Faby Mel, Simone Arantes e da primeira-dama, Viviane Facundes.

“Abrimos nossas comemorações do 8 de Março no Tardes no Polo. Vamos trabalhar, durante todo o mês, realizando discussões e atividades variadas, entre elas uma feira de empreendedorismo feminino. Nada melhor do que começar com uma apresentação cultural com as gravataenses talentosas da música”, salienta a secretária da Mulher, Ester Gomes.

Assim como em todas as edições, a garotada tem diversão garantida no Tardes no Polo, com a Kombiteca, biblioteca itinerante da Secretaria de Assistência Social e Juventude. Brinquedos infláveis e uma programação especial de brincadeiras promovidas por monitores completam a área kids. O projeto é uma iniciativa conjunta de diversos órgãos da Prefeitura Municipal, tendo à frente a Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer. “O Tardes é uma iniciativa em constante crescimento, reunindo cada vez mais gente. Nosso desafio é inovar neste ano, quem sabe, estendendo o projeto para outros pontos da cidade?”, sugere o secretário de Turismo e Cultura, Marllon Lima.

O Tardes no Polo de março conta com o apoio da Auto Nunes, Colégio Céu Azul, Total Wine, Alloc e Clínica de Cavalos.

SERVIÇO:

Tardes no Polo – Sábado, 8/3, das 16h às 21h, no Polo Moveleiro (R. Duarte Coelho, Nossa Senhora das Graças, Gravatá). Aberto ao público.