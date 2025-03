Gilberto Gil esgota ingressos no Recife e abre data extra da turnê de despedida; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Tempo Rei" esgotou os ingressos para o show no Classic Hall, marcado para 22 de novembro; Estreia ocorreu em Salvador, no último 15 de março

A concorrida turnê de despedida de Gilberto Gil, "Tempo Rei", esgotou os ingressos para o show no Recife, marcado para 22 de novembro, no Classic Hall.

Diante da alta demanda, a produtora 30e anunciou, nesta quinta-feira (20), uma apresentação extra no dia 23 de novembro, também no Classic Hall. Segundo a agenda divulgada até o momento, este será o último show da turnê.

A série de apresentações começou em 15 de março, em Salvador (BA), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, reunindo mais de 53 mil pessoas.

Ingressos de show extra no Recife

A pré-venda de ingressos com benefícios exclusivos para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa acontece a partir das 10h do dia 24 de março.

A venda geral começa ao meio-dia, do dia 27 de março, ambas no site da Eventim.

Preços para Gilberto Gil no Recife

Camarotes P2 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)



Camarotes P3 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)



Camarotes P1 - R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)



Pista Banco do Brasil - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)



Pacote VIP Esotérico - R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

A pré-venda exclusiva para clientes do BB com cartões Ourocard Visa dá 30% de desconto nos ingressos de inteira, exceto as taxas de conveniência, com parcelamento em até 5x sem juros com Ourocard Visa, limitado a seis ingressos por CPF em cada categoria de ingressos. O desconto não é cumulativo à meia entrada ou entrada social.

Despedida dos palcos

Imagem de Gilberto Gil durante a estreia da turnê TEMPO REI em Salvador (BA) - @30EBR E @PRIDIA

Gilberto Gil já vinha amadurecendo a ideia de não realizar mais turnês. Agora, essa decisão também reflete uma mudança de perspectiva: menos voltada para o plano material e mais próxima da espiritualidade.

Com esse propósito, a turnê Tempo Rei se propõe a celebrar a vasta obra do cantor e compositor baiano, profundamente enraizada na cultura brasileira.

"Foram vários os elementos que ponderei para decidir pela última turnê. Houve uma reflexão sobre o mercado e também sobre a exigência física desses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto ao público e à família. Transformai as velhas formas do viver", afirma Gilberto Gil.

Com direção artística de Rafael Dragaud e direção musical de Bem Gil e José Gil, o artista será acompanhado por uma banda formada por:

Cordas e percussão: Bem Gil (guitarra/baixo), José Gil (bateria), João Gil (guitarra/baixo), Leonardo Reis (percussão) e Gustavo Di Dalva (percussão).



Vozes: Nara Gil, Mariá Pinkusfeld.



Sopros: Diogo Gomes, Thiago Oliveira, Marlon Sete.



Teclado e sanfona: Danilo Andrade (teclado) e Mestrinho (sanfona).



Quarteto de cordas: Acompanhamento especial.

Confira as demais datas e locais da turnê TEMPO REI:

29 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (ESGOTADO)

30 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (ESGOTADO)

05 de abril de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (ESGOTADO)

06 de abril de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (ESGOTADO)

11 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque (ESGOTADO)

12 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque (ESGOTADO)

25 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque (DATA EXTRA)

26 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque (ESGOTADO)

31 de maio de 2025 - Rio de Janeiro - Marina da Glória (DATA EXTRA)

01 de junho de 2025 - Rio de Janeiro - Marina da Glória (DATA EXTRA)

07 de junho de 2025 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 - Belo Horizonte - Arena MRV

05 de julho de 2025 - Curitiba - Ligga Arena

09 de agosto de 2025 - Belém - Estádio Mangueirão

06 de setembro de 2025 - Porto Alegre - Beira Rio

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (ESGOTADO)

23 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (DATA EXTRA)