Horóscopo, 21/03: Pode pintar uma grana que não esperava

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries

Sextou, Áries! Inicie o dia com energia cooperando com os outros. À tarde, mantenha o foco no trabalho para manter a produtividade. À noite, divirta-se saindo da rotina com os amigos. Diversão garantida com o par romântico mais tarde. COR: ROSA PALPITES: "60, 24, 31"

Touro

Hoje, confie em sua intuição para decisões importantes e prepare-se para jogar de cintura com imprevistos à tarde. A vida amorosa pode precisar de atenção, mas sua sensualidade está em alta! Deixe a conquista acontecer e reforce laços, conservando a paz no amor. COR: MARROM PALPITES: 51, 24, 44"

Gêmeos

Você começa esta sexta com energias focadas em uniões e parcerias, aproveitando para resolver tarefas logo de manhã. A tarde pode trazer desafios, mas use a criatividade para suavizar a convivência. Com Vênus e Plutão trocando energias positivas, a noite promete ser de cumplicidade, romantismo e bom humor. COR: AMARELO PALPITES: "46, 19, 37"

Câncer

Sextou, bebê, e os assuntos ligados ao trabalho podem exigir mais do seu tempo logo cedo. A saúde também pode se beneficiar de uma atenção extra, então evite excessos de qualquer tipo. O romance fica mais sólido e ganha uma dose extra de paixão à noite.. COR: VIOLETA PALPITES: 54, 03, 39"

Leão

Você começa esta sexta contando com uma dose extra de sorte, Leão, inclusive no trabalho. Mas o astral pede mais atenção à tarde, então vá com calma para não brigar com pessoas próximas por causa de bobagens. À noite, viagem ou programa de lazer com pessoas queridas tem tudo para animar seu coração. No amor, aposte no bom humor para garantir mais diversão. COR: BRANCO PALPITES: "38, 20, 11"

Virgem

Sextou, bebê, e você começa o dia com uma dose extra de bom–senso e praticidade para dar conta do serviço e deixar tudo em ordem. Mas a tarde fica um pouco tensa, principalmente em casa. À noite, Vênus e Plutão ajudam a fazer alguns ajustes que vinha adiando e pode tomar uma decisão importante. No amor, o ciúme dá as caras. COR: CINZA PALPITES: "02, 11, 18"

Libra

Aproveite a manhã para ampliar seus contatos, profissionais inclusive, uma boa conversa pode abrir portas! À noite, o romance floresce, um envolvimento casual pode se tornar sério. Siga em frente com olhos abertos! COR: AMARELO-OURO PALPITES: "48, 03, 19"

Escorpião

Sextou, Escorpião! Hoje a Lua ajuda a encher seu bolso com possíveis oportunidades de grana extra logo cedo, com a possibilidade de renda extra em vista. No amor, fortaleça os laços, mas controle a possessividade. COR: PRETO PALPITES: "15, 06, 33"

Sagitário

Você chegará mais confiante nesta sexta-feira, correndo atrás de seus sonhos! Mantenha o equilíbrio para evitar confusões em casa. Mais tarde, prepare-se para arrasar no amor, com Vênus e Plutão destacando seu charme. COR: DOURADO PALPITES: "21, 46, 37"

Capricórnio

Com a Lua ainda infernizando o seu astral nesta sexta, a dica é ficar no seu canto e cuidar dos seus assuntos sem chamar tanta atenção. Vale a pena diminuir o ritmo em alguns momentos pra evitar o estresse e não se sobrecarregar. Na vida amorosa, leve as coisas com calma e deixe os assuntos polêmicos para outro momento. COR: PINK PALPITES: "24, 06, 15"

Aquário

Sextou, Aquário! Você começa o dia com ânimo e prepare-se para surpresas agradáveis! À tarde, seja independente e não espere por favores, mas à noite, corra atrás dos sonhos. Aproveite a leveza do par e divirta-se muito. COR: MAGENTA PALPITES: "43, 16, 46"

Peixes

Você começa a sexta com ambição de sobra para correr atrás dos seus interesses e pode encontrar boas oportunidades para conquistar o que deseja hoje, Peixes. Pode pintar uma grana que não esperava no decorrer do dia. O romance fica mais sólido e vocês vão se entender bem se pegar leve nas críticas. COR: VERDE PALPITES: 14, 60, 32"