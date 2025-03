MPPE recomenda revisão de edital de camarotes no São João de Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou à Prefeitura e à Fundação de Cultura de Caruaru a revisarem o edital que selecionou empresas responsáveis pelos camarotes do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o principal do São João 2025.

A principal preocupação da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru é a ausência de um estudo técnico que contemple todas as receitas propostas para a concessão desses espaços públicos.

De acordo com o MPPE, a falta dessa análise pode "levar à subprecificação, beneficiando particulares e causando prejuízo aos cofres públicos".

"O prefeito, o presidente da Fundação de Cultura e a pregoeira do município têm um prazo de 48 horas para informar se acatam as recomendações do MPPE. Caso as medidas não sejam cumpridas, o Ministério Público poderá adotar medidas judiciais para suspender o processo licitatório", diz a nota do Ministério.

Avaliação de receitas exploradas

O MPPE aponta que existe uma falta de análise financeira completa no edital atual (Pregão Eletrônico nº 90011/2025) que unifica a exploração dos camarotes privados e a captação de patrocínios sem uma técnica justificativa que comprove vantagem econômica.

"Além disso, não há uma avaliação detalhada de receitas que poderiam ser exploradas no espaço concedido, com atividades como a venda de ingressos, exploração de restaurantes e bares; comercialização de serviços exclusivos na área VIP; e taxas sobre patrocinadores e fornecedores", diz o texto.

O MPPE listou providências à e à Fundação de Cultura de Caruaru. Confira abaixo:

Separação das atividades licitadas, permitindo concorrência distinta para exploração dos camarotes e captação de patrocínios;



Elaboração de um novo estudo técnico, considerando todas as receitas possíveis da concessão e projetando valores com base em eventos similares;



Definição de um modelo justo de cobrança, utilizando valores de mercado e participação percentual sobre as receitas geradas;



Fixação de limites para preços de ingressos, bebidas e alimentos, garantindo acesso democrático às vagas;



Controle financeiro e contratual, determinando regras claras para o repasse de receitas de patrocínio e evitando renovações automáticas que prejudiquem futuras concorrências.

Caruaru

A reportagem entrou em contato com a comunicação da Fundação de Cultura de Caruaru para solicitar posicionamento sobre a recomendação do MPPE, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue em aberto.