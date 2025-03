Atrações do São João de Petrolina serão divulgadas nesta segunda (24) em show de lançamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A divulgação da programação será aberta ao público e contará com o show de artistas como João Gomes, Marcynho Sensação e Iguinho e Lulinha

A programação oficial do São João de Petrolina 2025 será anunciada oficialmente nesta segunda-feira (24). A cidade, que faz parte da rota junina,ao lado de outros municípios como Caruaru e Campina Grande, na Paraíba, recebe visitantes de todo o país.

Em 2024, mais de 900 mil pessoas passaram os dias da festa no município. O evento de lançamento vai ser uma espécie de "esquenta" para as festividades, com shows de mais de 10 artistas na orla da cidade, a partir das 18h30, em frente ao Haus Beer.

Festa de lançamento com shows ao vivo

Entre os nomes confirmados na orla de Petrolina hoje, estão:

João Gomes

Marcynho Sensação

Iguinho e Lulinha

Desejo de Menina

Vitor Fernandes

Heitor Costa

Tarcísio do Acordeon

Fabinho Testado

Elisson Castro

Guilherme Ferri

Arthurzinho

Keu Dantas

Anny Barbi

Embora o acesso seja aberto, é necessário realizar a reserva dos ingressos online, já que a quantidade será limitada por questões de segurança. O link está disponível nas redes sociais da prefeitura da cidade e do perfil @saojoaopetrolina.

Alguns usuários estão relatando instabilidade para ter acesso aos ingressos. Para aqueles que não conseguirem participar presencialmente, a transmissão ao vivo estará disponível nas redes sociais da prefeitura.

Embora a programação completa do São João de Petrolina só seja oficialmente divulgada durante o evento, a prefeitura já confirmou duas atrações para este ano: Calcinha Preta e Léo Foguete.

