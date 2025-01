Fernanda Torres sai em defesa de Karla Sofía Gascón após ataques: 'Não vamos alimentar o ódio'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A atriz Fernanda Torres saiu em defesa de Karla Sofía Gascón nesta sexta-feira (24), após a artista espanhola ser alvos de ataques brasileiros na internet. As duas concorrem ao Oscar de Melhor Atriz e, apesar de terem uma convivência amistosa, parte dos fãs de Ainda Estou Aqui passaram a atacar a protagonista de Emilia Pérez.

Em seu Instagram, a atriz brasileira publicou um vídeo onde recordou uma história de bastidores vivida com a atriz espanhola "Quando cheguei em Los Angeles para começar a fase final da campanha [ao Oscar] do filme, fui convidada para uma festa da revista W", afirmou Fernanda. A brasileira foi uma das entrevistadas na edição especial sobre cinema da publicação norte-americana.

AJUDA DE KARLA SOFÍA

De acordo com Fernanda, a festa foi realizada no Chateau Marmont - um dos hotéis mais chiques de Los Angeles - e estava recheada de atores incríveis. A brasileira revelou ter se sentido perdida no evento, mas contou com uma ajuda inesperada para se enturmar. "A Karla Sofía Gascón me pegou pela mão e começou a me apresentar para todo mundo", afirmou. "Eu não acreditei. Ela foi tão carinhosa comigo, tão solidária. Ela me pegou no colo e me colocou na festa".

A atriz espanhola está no Brasil para divulgar o longa francês e, durante entrevistas com jornais nacionais, falou sobre os ataques que vem sofrendo do público brasileiro. "Não vi nada de alguém de Emilia Pérez, ou que esteja elogiando o trabalho feito em Emilia Pérez, que diga que Fernanda Torres ou Ainda Estou Aqui é um filme ruim, ou que não merece os prêmios", afirmou Karla ao site g1.

"Ao invés disso, eu tenho minhas redes sociais cheias de 'Fernanda Torres é melhor que você' e 'você não merece' e 'Fernanda Torres tem que ganhar e você não'", complementou. A atriz, no entanto, garantiu que ama o Brasil e entende que o público da internet não representa o público de verdade. "Fernanda, por favor, um abraço. Te amo muito. Me ajuda com essa galera", brincou a espanhola.

SEM RIVALIDADE

A brasileira, então, parece ter escutado a colega. Na continuação do vídeo publicado em suas redes sociais, Fernanda pediu cuidado aos seus fãs. "Sei que, às vezes, no meio da paixão, criamos uma coisa de um contra o outro. Mas, nesse ano, as escolhas que o Oscar fez para Melhor Atriz são tão especiais, cada uma a sua maneira, que todo mundo merece ganhar", afirmou.

"Não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa de um contra o outro, pelo amor de Deus", pediu Fernanda. "Todo mundo ali merece o prêmio e merece o carinho da gente. Não vamos alimentar ódios, ok?" A brasileira ainda dedicou parte do vídeo para elogiar a atuação de suas concorrentes, Demi Moore, Cynthia Erivo e Mikey Madison. "E eu quero dizer que, Karla Sofía Gascón, eu te amo para sempre. Uma mulher generosa e talentosa que merece todo nosso carinho", finalizou.