Banda Sargaço Nightclub faz show de lançamento do disco 'Bioluminescente', no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apresentação integra a programação do 30º Janeiro de Grandes Espetáculos, no Teatro Hermilo Borba Filho, nesta quarta-feira (24)

A banda pernambucana Sargaço Nightclub faz o show de lançamento do segundo álbum da carreira, intitulado "Bioluminescente", obra que captura a essência do período desafiador vivido durante a pandemia.

O disco, lançado no início deste ano, conta com 12 músicas, compostas no período da pandemia. O espetáculo será nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).



É a segunda vez que a banda de indie rock autoral se apresenta no festival. "Novamente a gente tem a felicidade de lançar o nosso disco dentro do festival. Diferente do primeiro show que foi virtual, agora será em um teatro com lotação liberada, com tudo o que tem direito, e em um teatro muito querido por nós, que é o Teatro Hermilo Borba Filho. Tem tudo para ser um super show de lançamento", celebra o vocalista, Marrê.

A banda recebe no palco os cantores Marlon Silva, Izzy Pecorelli (da banda Mavericks) e Marc Nero (da banda Ego Eris).

Sobre o álbum

Das 12 faixas, algumas foram lançadas em 2023 e já são conhecidas pelo público. Entre elas, "O Grande Irmão", que aborda o universo da vigilância digital; "A Dança do Caos", com críticas à postura do governo brasileiro em meio à crise sanitária; e as baladas "Faz falta”, cujo clipe foi gravado no Rio Capibaribe, e "Em Busca de Conexão", que conta com colaboração e participação de Nenung, cantor e compositor gaúcho, integrante da banda Os The Darma Lóvers.

Entre as músicas inéditas, estão "Baronesa", inspirada em questões ambientais, e "Yorubá Rei", com foco na temática racial, a partir de casos George Floyd, menino Miguel e Marielle Franco.