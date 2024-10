Resumo das novelas: Fafá fica indignada que o perfil de MC Normaliza e DJ Elok foi deletado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

(14h30) Quando Me Apaixono

Durante a conversa Gonçalo descobre que Josefina proibiu Renata de voltar para a casa de sua família e exige que lhe peça perdão por isso. Nessa mesma noite, Renata ouve uma conversa e descobre que Jerônimo é o pai do filho que Roberta está esperando. Jerônimo procura Renata para dizer que foi Josefina quem lhe disse que ela foi amante de seu irmão, mas ela está revoltada com o que acaba de ouvir, se recusa a falar com ele e pede que não volte a procurá-la nunca mais. Jerônimo não se dá por vencido e no dia seguinte volta para falar com Gonçalo, mas toda a família o recebe muito mal. Jerônimo afirma que foi Josefina quem o colocou contra Renata dizendo que ela foi amante de seu irmão, mas Josefina obviamente nega tudo e jura pela vida de Renata que não disse nada. Matias agride Jerônimo e o expulsa da mansão. Karina continua sequestrada em sua própria casa, amarrada e amordaçada. Ela começa a desconfiar de Álvaro e Isaura. Por outro lado. Isaura está preocupada com Karina e teme que Álvaro tenha feito algo contra ela. Antes de ir embora da fazenda. Aurora diz a Lázaro que viu Álvaro e Isaura juntos. Constanza diz a Honório que quer o divórcio. Jerônimo decide procurar Adriana e ela diz que todos na família já sabem que ele é o pai do filho que Roberta está esperando.

(20h45) A Caverna Encantada

Fafá fica indignada que o perfil de MC Normaliza e DJ Elok foi deletado. Benjamin leva a sua galinha Clotilde para o colégio, já que ficou com medo de que sua mãe a cozinhasse. Fafá tenta convencer Norma a voltar para o mundo da fama. Lavínia revela a Norma que Isadora chegou atrasada na aula com a ajuda de Shirley e Wanda; a diretora entrega um demérito para as detetives por burlar as regras. A galinha de Benjamin escapa e se esconde pelo colégio.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Lúcifer influencia Bila. Raquel acredita nas palavras da serva. Jacó fica incrédulo com a ideia de Raquel.

REDE GLOBO

(18h15) No Rancho Fundo

Penúltimo capítulo. Não será divulgado.

(19h40) Volta Por Cima

Violeta não gosta dos comentários de Madalena. Osmar orienta Jayme a agir com naturalidade diante de sua sobrinha. Tati pede para Jão conversar com a irmã. Nando tenta convencer Edson a perdoar Rosana. Tati desmaia ao ver Jin na lanchonete de Neuza. Joyce vê Roxelle com Sebastian. Silvia convida Gigi para viajar com ela. Cida pede que Cacá não se aproxime mais de Jão. Roxelle chantageia Chico e procura Madalena. Cacá chega à casa de Jão e encontra sua rival.

(21h20) Mania de Você

Moema pensa em Nahum. Mércia vai à casa de Nahum e Moema vê. Diante do comportamento do marido e dos filhos, Dhu toma uma decisão importante. Viola pede para Rudá a levar até Santiago. Luma descobre quem é a Irmã Mércia. Irmã Mércia flagra Luma e avisa a Mércia. Viola confronta Mavi. Fátima vê Dhu deitada num banco e a leva embora dali. Mavi estranha o sumiço de Luma e Mércia. Mércia chega ao abrigo.