Resumo das novelas: Aurora visita Augusto na prisão de Ensenada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Roberta fica muito confusa, pois a jovem nunca escreveu aquela carta e ainda não sabe que quem a escreveu foi sua mãe. Porém, ela não é totalmente sincera, porque quando Renata lhe pede que lhe conte a verdade sobre o verdadeiro pai do filho que ela perdeu, sua irmã lhe diz que Jerônimo era o pai da criança. Aurora visita Augusto na prisão de Ensenada e diz a ele que está feliz por vê-lo ali, porque se ele fosse preso seria um favor para a humanidade porque ele não é uma pessoa boa, então Augusto fica confuso e pede que ele vá embora. Jerônimo está muito triste com a perda da esposa, Regina se preocupa porque não sabe nada sobre Gonçalo e sua amiga Inês diz que não pode desconfiar dele. Ela aceita, pois toma a decisão de manter uma relação proibida com o homem que ama. Dr. Álvaro está enlouquecendo porque o alcoolismo tira cada vez mais o autocontrole, enquanto Roberta teve que passar a noite na cela pensando na famosa carta que Renata lhe falou. A médica da marinha, que foi a mesma mulher que tratou do aborto de Roberta, liga para o padre Severino, porque ele é tio dela e quer ir vê-lo para comemorar seu aniversário. Enquanto isso, Josefina recebe um telefonema de Gustavo, que era seu amante anos atrás, e a chantageia por alguma prova que mostre que Renata não é sua filha, mas sim de Soberón. Honorio ainda está muito triste com a perda de seu casamento e sua filha o incentiva a deixar o orgulho de lado para ir encontrar sua esposa e conversar. Renata viaja para Ensenada e fala com Jerônimo para lhe contar a confissão da irmã, por isso ele aproveita para lhe e pedir perdão, mas ela não aceita nada que tenha a ver com ele.

(20h45) A Caverna Encantada

Elisa, Dalete e Tonico brigam com Norma por ter colocado Anna para dormir no quartinho embaixo da escada. Shirley e Wanda levam o relógio suíço até Goma para consertá-lo. Anna e Isadora deixam o rádio comunicador com Dodô. Dodô avisa Anna, Isadora e Manu que Safira hibernou; Manu desconfia do morcego. Felipe, Pedro e André pedem a Gabriel que os leve até o Goma Behr para verificar e reparar o relógio do Binho. Anna, Isadora e Manu entram na caverna e, surpreendentemente, uma mão agarra Anna.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Nascimento de José. Isaque se entristece ao falar com Esaú. Jacó se desespera ao perceber a atitude de Labão.

REDE GLOBO

(18h30) Garota do Momento

Bia consegue reatar o romance com Beto. Teresa repreende Lígia por ter abandonado os filhos. Raimundo lamenta com Alfredo o fato de ter se casado com Lígia. Beto explica para Ulisses por que reatou com Bia. Glorinha e Beatriz vão à Magnifique à procura de Clarice, mas Zélia diz que a irmã não está. Clarice sente dor de cabeça, e Coralina a ajuda. Beto pede para conversar com Beatriz e acaba se atrasando para o encontro com Bia e os amigos. Beto revela a Beatriz que foi abandonado por Lígia, e ela conta a ele sobre a própria história, o que os aproxima ainda mais.

(19h40) Volta Por Cima

Tereza volta de viagem e decide ficar em casa com Jayme. Belisa desmaia quando Silvia mostra o diário que encontrou de sua avó. Jão ajuda as pessoas que estão dentro do galpão. Joyce percebe a tensão de Belisa ao falar sobre o diário de Mariazinha. Osmar se diverte com Tati. Doralice é levada para o hospital, e Jayme avisa a Osmar. Tati ouve Jin falar em coreano ao telefone e o questiona. Joyce descobre que Violeta encontrou seu brinco. Belisa afirma a Silvia que teme que Mariazinha tenha escrito seu segredo no diário que ela trouxe de Paris. Jão anuncia que o Dragão Suburbano não desfilará no Carnaval. Silvia afirma a Belisa que não abrirá o diário de sua avó. Madalena se enfurece ao ver que Doralice recebeu um convite para ir à casa de Osmar.

(21h20) Mania de Você

Mavi se justifica para Viola. Rudá tenta reservar um voo para Lisboa. Ísis arma um plano contra Evelyn, e Leidi descobre. Nahum leva um bolo para Moema. Michele recebe uma carta de Cristiano. Mavi pede a Luma para ajudá-lo com Viola. Viola procura Rudá na casa de Moema. Rudá vê Santiago e decide segui-lo. Rudá conversa com Viola, que quer ir com ele investigar Santiago. Rudá e Viola entram numa cabana, onde são flagrados por Mavi.