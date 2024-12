Resumo das novelas, 11/12: juiz determina que Branca seja enviada para o hospital psiquiátrico, em Quando me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono

Selena conta para Jerônimo que o filho que Roberta perdeu era filho de Rafael e que ela terminou o relacionamento com ele por ordem de Josefina. Jerônimo pede a Marina que reconsidere sua decisão e diga quantos meses de gravidez tinha Roberta quando perdeu o bebê. O juiz determina que Branca seja enviada para o hospital psiquiátrico do sistema penitenciário.

Honório é colocado em liberdade. Gonçalo avisa Renata que já pode voltar para a capital e, conversando com o pai, ela descobre que Augusto está mentindo pois seu pai nunca enviou Roberta para a fazenda. Selena também diz a Jerônimo que é muito provável que Roberta e Augusto sejam amantes. Depois de pensar em tud oque aconteceu, Jerônimo se convence que Josefina é a assassina de Rafael.

(21h05) A Caverna Encantada

Pilar acaba escutando que Gabriel está com Bárbara e diz a Betina e Fafá que ele é um homem livre, mas, no fundo, ela fica chateada. Lavínia informa Nora do plano de expô-la no jornal, e a diretora fica inconformada com a atitude da filha. As crianças fecham a edição do jornal. César comemora que Pilar descobriu o segredo de Gabriel e se questiona se gosta de Elisa. Norma avisa aos jornalistas mirins que estão difamando o colégio, o mesmo que dá recursos para o jornal, e exige que eles publiquem uma matéria sobre a excelente gestão dela. Seu Chicleto se disfarça de sargento e dá voz de prisão a Shirley e Wanda.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

José é obrigado a mudar de visual. Asenate revela a verdade para Selemina. Israel se surpreende com o pedido de Judá enquanto uma invenção de José prospera.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Zélia investiga sobre o passado de Juliano. Beto inicia a sessão de fotos com Beatriz para a campanha. Marlene apresenta para Juliano a sua criação para o novo sabonete da empresa. Juliano aprova o sabonete criado por Marlene. Zélia descobre o nome de Valéria em antigos papéis de Juliano. Beto afirma a Bia que não reatará o namoro com ela. Jacira teme estar sendo sabotada no concurso. Teresa e Eugênia veem Coralina comentando sobre o concurso e constatam o sucesso do programa. Clarice procura Beatriz. Valdete invade o camarim de Alfredo. Nelson é agredido pelo agiota. Bia sabota as fotos de Beto.

(19h40) Volta Por Cima

Madalena reclama com Jão, sem que Doralice ouça. Violeta confessa a Madalena que não quer que ela e a família morem em sua casa. Doralice se orgulha de Osmar. Jão exige a Rique que Osmar deixe de ser o patrocinador do Dragão Suburbano. Cacá pede que Jô a ajude a esconder sua gravidez de Violeta. Joyce afirma a Belisa que não se preocupa com Violeta. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Gerson encontra o endereço de Yuki. Osmar e Joyce passam a noite juntos.. Osmar enfrenta Violeta. Jão vê um menino ser abordado injustamente por um policial. Madalena devolve o dinheiro de Osmar.

(21h20) Mania de Você

Gael registra atitude de Viola. Luma assiste ao vídeo de Gael e alerta Mavi sobre o perigo que Viola corre. Daniel apresenta uma ordem judicial e Mavi se enfurece. Viola e Bela notam o clima entre Michele e Daniel. Hugo confessa para Diana que imaginou que ela o estivesse traindo. Mércia vai ao encontro de Volney. Rudá confronta Iberê. Mavi afirma a Luma que sabe como impedir a união de Viola e Rudá.