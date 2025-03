Resumo das novelas: Inês e Regina prometem ajudar Corina em tudo que puderem, em Quando Me Apaixono

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

Marina, ao que tudo indica, teve um descolamento de placenta e precisa ficar em repouso absoluto. Josefina pede a Roberta que leve parte de seu dinheiro para o presídio pois precisa pagar o diretor. Gonçalo, graças aos cuidados da família, está se recuperando muito rápido. Corina chega ao Centro “A Esperança” com seu filho nos braços e contando uma história muito triste. Constanza, imediatamente, se encanta com o bebê. Inês e Regina prometem ajudar Corina em tudo que puderem. Renata começa a acreditar na inocência de Augusto quando Jerônimo conta que Ezequiel e Lázaro levaram Aurora para longe do povoado por que Augusto tinha ordenado ao empregado que a matasse.

(20h30) A Caverna Encantada

MC Daniel busca um feat musical com a diretora Norma, em seu alter ego como MC Normaliza; ela precisa decidir se aceita o convite do artista do funk. Pilar revela a Gabriel que toda Dama da Primavera entra no evento andando de bicicleta, mas ela não sabe pedalar. Thomas comenta com Shirley e Wanda para vigiarem Goma na festa. Isadora conta a Anna que o pai perdeu o emprego. Goma consegue uma medida protetiva para manter Shirley e Wanda distantes dele. Gabriel ensina Pilar a andar de bicicleta. Elisa treina Gabriel, Pilar, Tonico e Dalete para apresentar um show de fanfarra na festa. As detetives vestem César com um disfarce para observar Goma.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Herit tem uma triste surpresa. Judá sofre muito com a atitude tomada. Asenate dá uma boa notícia a José. O clima pesa entre Judá e Onã. Hira anuncia uma tragédia.

REDE GLOBO

(18h20) Garota do Momento

Todos assistem à estreia do Brasil na Copa do Mundo. Raimundo pede que Sebastião o ajude a enviar flores para Marlene. Glorinha se sente em dívida com Ulisses. Beatriz propõe sociedade no salão de Glorinha. Beto filma seu comercial. Lígia afirma a Ronaldo que o ajudará com Bia. Raimundo descobre que Marlene foi amante de Juliano. Carlito destrata Érico. Clarice revela a Juliano que está conseguindo se lembrar de seu passado.



(19h20) Volta Por Cima

Doralice garante que denunciará Osmar. Osmar fala sobre seu plano com Jô. Cacá faz uma declaração para Chico. Silvia conta para Gigi que Yuki encontrou Sebastian em Paris. Joyce apoia Belisa. Jão conversa com Madalena sobre ela ter desfilado com o Dragão Suburbano. Min-Ji tenta convencer Hana a iniciar seu tratamento. Jin ouve Osmar falar sobre sua viagem com Violeta e alerta Madalena. Belisa pede para Rodolfo ajudá-la a se reconciliar com Gigi. Doralice denuncia Osmar. Rosana e Roxelle fazem as pazes durante a apuração. A polícia chega à casa de Violeta durante seu casamento com Osmar.

(20h40) Mania de Você

Mércia alerta Molina para a exposição a que ele se submete. Gavião foge do esconderijo quando escuta um integrante da facção recebendo orientação de Maureta para eliminá-lo. Mércia avisa a Molina que a notícia de que ele está vivo vai se espalhar. Fátima e Nahum se aproximam. Armando aconselha Gavião a contar a verdade sobre Molina. Gavião conta a Luma que Rudá descobriu que Molina está vivo.