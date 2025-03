Resumo das novelas: Elisa se veste de Dama da Primavera e inicia a cerimônia da Festa , em A Caverna Encantada

Pilar surge na festa andando de bicicleta e toma o lugar de Elisa. As meninas do colégio se apresentam no palco do evento. Famílias são homenageadas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

César compra um anel de compromisso para Adriana e Matias acha que chegou a hora de contar que ele está com um problema muito grave de saúde. Augusto chega á conclusão que Ezequiel falou demais e, portanto, é um traidor.

(21h05) A Caverna Encantada

Elisa se veste de Dama da Primavera e inicia a cerimônia da Festa da Primavera com Gabriel. Goma diz a Shirley e Wanda que os doces do evento foram sabotados, mas que não foi ele. Pilar surge na festa andando de bicicleta e toma o lugar de Elisa. As meninas do colégio se apresentam no palco do evento. Algumas famílias são homenageadas na festa, e Lavínia e Anna representam as famílias Albuquerque e Salvatore, respectivamente, ganhando uma placa de honra. Shirley e Wanda prendem Norma pela tentativa de boicotar o evento.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Judá sofre com mais uma importante perda. Três anos depois, José brinca com os filhos. Judá se interessa por Tamar.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Juliano, Bia e Maristela maldizem Beatriz. Zélia se irrita com Elvira. Bia agride Beatriz. Sérgio apresenta a Beatriz o colar de joias que irá usar na novela. Alfredo ajuda Jacira a perceber que Cássio é um charlatão. Clarice decide não voltar a tomar os remédios de Pimenta. A solução de Ronaldo para o filme de Beto é aceita. Juliano e Maristela falsificam o colar de joias para prejudicar Beatriz.

(19h40) Volta Por Cima

Cacá sente ciúmes de Madalena. Gerson implica com Osmar. Os pais de Jin exigem que ele retome sua carreira. Joyce pede que Gigi perdoe Belisa. Silvia conta para Belisa que Yuki encontrou Sebastian em Paris. Madalena tem uma conversa séria com Matias. Osmar deixa a prisão. Gerson se aconselha com Gigi sobre Roxelle. Joyce e Belisa pedem que Bernardo as ajude com Gigi. Violeta enfrenta Madalena. Jin reclama com Hana por convencer sua família a procurá-lo. Hana passa mal, e Min-Ji a ajuda. Sebastian e Yuki voltam juntos de Paris e surpreendem Joyce e Gigi. Gerson pede Roxelle em casamento. Chico pede para voltar a trabalhar com Violeta. Belisa reconhece Edilene como Ruth e revela que Marco é seu filho.

(21h20) Mania de Você

Luma pede segredo a Iberê sobre Molina, e conta para Rodhes que ele está vivo. Luma manda uma carta anônima para Julius Eyer. Hugo pede a Iarlei que cuide de sua família após sua partida. Cristiano descobre que Daniel e Michele se amam. Mércia finge concordar com Molina quando ele diz o que pensa em fazer com Iberê e Luma. Viola finge perdoar Mavi e pergunta se ele seria capaz de lhe dar todo o seu dinheiro como prova de amor. Mércia dopa Molina e coloca o empresário na banheira.