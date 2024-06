Calendário Bolsa Família mês de junho: veja as datas de pagamento do próximo mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Bolsa Família, um dos principais programas de apoio à população em situação de vulnerabilidade social, registrou um aumento no número de beneficiários em 2024.

De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), atualmente, o programa conta com um total de 20 milhões de pessoas cadastradas.

Recentemente, o governo introduziu algumas reformulações no programa, trazendo vantagens significativas para os usuários.

A mais notável dessas mudanças foi o aumento do valor mínimo que cada família cadastrada receberá, elevando-o para R$ 600.

Além disso, o pacote de benefícios agora inclui auxílio à educação, adicionais para gestantes, lactantes e o Programa Auxílio Gás.

Valor do Bolsa Família em junho

As alterações têm como objetivo adaptar o auxílio à estrutura familiar dos beneficiários. Em junho, aqueles que preencherem os critérios estabelecidos pelo programa receberão:

R$ 600 como benefício básico para famílias de até quatro pessoas, com um adicional de R$ 142 por pessoa extra;



como benefício básico para famílias de até quatro pessoas, com um adicional de R$ 142 por pessoa extra; R$ 150 por criança menor de seis anos;



por criança menor de seis anos; R$ 50 como auxílio para gestantes e lactantes;



como auxílio para gestantes e lactantes; R$ 50 para cada criança ou adolescente entre sete e dezoito anos, como auxílio à educação;



para cada criança ou adolescente entre sete e dezoito anos, como auxílio à educação; Aproximadamente R$ 100 referentes ao Programa Auxílio Gás.



Conforme levantamento realizado pelo governo federal, a expectativa é de que quase 21 milhões de famílias sejam beneficiadas pelo Bolsa Família em junho.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

A principal condição para ter direito ao Bolsa Família é que a renda per capita de cada membro da família seja de até R$ 218 por mês.

Por exemplo, considerando um trabalhador com um salário mensal de R$ 1.500 e que sustenta uma família composta por sete pessoas, isso equivale a uma renda de R$ 214,28 por pessoa. Nesse caso, a família tem direito ao benefício.

Outras exigências para se qualificar para o programa incluem:

Estar cadastrado e com os dados atualizados no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico);



Crianças de 4 e 5 anos devem atender a uma frequência escolar mínima de 60%;



Jovens entre 6 e 18 anos precisam alcançar uma frequência escolar mínima de 75%;



Crianças até 7 anos devem receber acompanhamento nutricional;



Gestantes beneficiárias devem apresentar comprovante de acompanhamento pré-natal;



A carteira de vacinação infantil deve estar devidamente atualizada.

Calendário Bolsa Família mês de junho

Para determinar a sequência de pagamento do benefício, o governo utiliza o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Bolsa Família.

O calendário Bolsa Família mês de junho começará no dia 17, quando os beneficiários com o último dígito do NIS sendo 1 receberão o benefício.

O escalonamento do calendário Bolsa Família mês de junho tem previsão até o dia 28 do mês, confira o calendário completo abaixo:

Último dígito do NIS 1: 17 de junho;



Último dígito do NIS 2: 18 de junho;



Último dígito do NIS 3: 19 de junho;



Último dígito do NIS 4: 20 de junho;



Último dígito do NIS 5: 21 de junho;



Último dígito do NIS 6: 24 de junho;



Último dígito do NIS 7: 25 de junho;



Último dígito do NIS 8: 26 de junho;



Último dígito do NIS 9: 27 de junho;



Último dígito do NIS 0: 28 de junho.

Exceção ao calendário Bolsa Família mês de junho

A antecipação do Bolsa Família de junho é aguardada para os moradores de municípios declarados em estado de emergência ou calamidade pública pelo Governo Federal.

Para esses casos, o pagamento será unificado e realizado no primeiro dia de distribuição, independentemente do último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Dessa forma, todas as famílias com NIS de 0 a 9 receberão os pagamentos no dia 17. Essa é uma medida de exceção tomada pelo governo federal para atender as demandas urgentes nestes munícipios.

Calendário de pagamento Bolsa Família 2024

O governo federal anunciou o seguinte calendário de pagamento do Bolsa Família 2024: