Calendário do Bolsa Família 2024: famílias sem pagamento em junho

Confira detalhes da próxima parcela do programa

No mês de junho, o Bolsa Família 2024 volta a ser pago a cerca de 20 milhões de famílias.

Mas os números divulgados pelo Governo Federal, em maio, revelam que parte dos beneficiários não terão direito à próxima parcela.

Veja mais abaixo.

BOLSA FAMÍLIA 2024

O programa de transferência de renda do Bolsa Família é destinado às famílias em vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico (Cadastro Único).

No próximo mês, o documento do Governo Federal informa que cerca de 68 mil famílias não terão direito ao dinheiro e encontram-se suspensas.

A medida é aplicada àqueles que não cumpriram as regras relacionadas à educação de crianças e adolescentes.

Com o pagamento suspenso, os beneficiários não poderão sacar os valores em junho.O depósito das parcelas só será realizado no mês de julho, caso a pendência seja resolvida.

Para solucionar o problema, o responsável familiar deve ir até o CRAS do município.

VALOR DO BOLSA FAMÍLIA



Todas as famílias inscritas recebem o mínimo de R$ 600. Além disso, o Governo Federal paga valores extras àquelas mais numerosas, com gestantes, crianças ou adolescentes.

Os valores adicionais correspondem a:

R$ 150 - para crianças de até 6 anos;

- para crianças de até 6 anos; R$ 50 - para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e gestantes.

COMO DESBLOQUEAR O BOLSA FAMÍLIA?



O informe do MDS também revela que mais de 60 mil famílias tiveram o pagamento bloqueado neste mês.

Se o problema for solucionado, o saque do dinheiro poderá ser feito no mês de junho.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA MÊS DE JUNHO

O repasse é realizado nos últimos 10 dias úteis do mês. Em junho, o Bolsa Família será pago nas seguintes datas:

NIS final 1 - 17 de junho

NIS final 2 - 18 de junho

NIS final 3 - 19 de junho

NIS final 4 - 20 de junho

NIS final 5 - 21 de junho

NIS final 6 - 24 de junho

NIS final 7 - 25 de junho

NIS final 8 - 26 de junho

NIS final 9 - 27 de junho

NIS final 0 - 28 de junho

