Tabela PIS Pasep 2024: pagamento será feito em data diferente em junho

Veja detalhes do repasse do abono salarial

O PIS 2024 é pago em mais um lote no mês de junho. Desta vez, os trabalhadores nascidos em julho e agosto recebem o depósito.

No entanto, o pagamento será realizado em outra data, em vez do dia 15 - como os grupos anteriores foram contemplados.

Veja mais abaixo.

PIS 2024

O abono salarial dos trabalhadores privados é pago aqueles contratados por Pessoa Jurídica.

Para ter direito, o profissional deverá apresentar registro de carteira assinada - atuando, pelo menos, 30 dias em 2022 -, recebendo até 2 salários mínimos.

Outros requisitos para o depósito do abono que os trabalhadores estejam inscritos há 5 anos ou mais no programa, com os dados atualizados na RAIS - a Relação Anual de Informações Sociais.

COMO SACAR O PIS:

A CAIXA Econômica, a instituição responsável pelo repasse do abono, define que o saque do PIS 2024 poderá ser realizado:

por crédito em conta;



por crédito pelo CAIXA Tem

nos caixas eletrônicos, nas Casas Lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui



em agência da CAIXA, com um documento oficial de identificação.

TABELA DO PIS PASEP 2024



As parcelas têm os valores são definidos de acordo com o período trabalhado em 2022 e o salário mínimo vigente, R$ 1.412 em 2024.

Veja:

R$ 118,00 - 1 mês trabalhado;



R$ 235,00 - 2 meses trabalhados;



R$ 353,00 - 3 meses trabalhados;



R$ 471,00 - 4 meses trabalhados;



R$ 588,00- 5 meses trabalhados;



R$ 706,00 - 6 meses trabalhados;



R$ 824,00 - 7 meses trabalhados;



R$ 941,00 - 8 meses trabalhados;



R$ 1.059,00 - 9 meses trabalhados;



R$ 1.177,00 - 10 meses trabalhados;



R$ 1.294,00 - 11 meses trabalhados;



R$ 1.412,00 - 12 meses trabalhados.

CONSULTAR PIS 2024



A consulta do benefício pode ser realizada pelos canais da CAIXA Econômica Federal:

Aplicativo CAIXA Tem

Aplicativo CAIXA Trabalhador

Portal Cidadão, https://cidadao.caixa.gov.br



Atendimento CAIXA ao Cidadão - telefone: 0800 726 0207

Além disso, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) autoriza a consulta em outros canais, como o Aplicativo Carteira de Trabalho Digital - disponível para celular ou tablet - e o Portal Gov.br.

CALENDÁRIO PIS 2024

O saque é definido com base no mês de nascimento dos trabalhadores. Em junho, o pagamento será depositado no dia 17. Confira: