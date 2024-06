Calendário PIS 2024 referente a 2022: liberado saque antecipado? Saiba como consultar o PIS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trabalhadores aguardam o pagamento do PIS 2024 antecipado neste mês de junho

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício instituído pelo governo brasileiro para auxiliar os trabalhadores de baixa renda.

O calendário do PIS é aguardado ansiosamente por milhões de brasileiros a cada ano, pois determina as datas em que os saques podem ser feitos.

No caso do calendário PIS 2024 referente a 2022, muitas dúvidas surgem sobre a possibilidade de um saque antecipado.

Vamos explorar mais sobre este assunto e como os trabalhadores podem consultar o PIS.

O que é o PIS?



O PIS é um programa social criado para promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas.

Ele funciona como um complemento de renda para os trabalhadores de baixa renda, proporcionando um auxílio financeiro anual.

Calendário PIS 2024 Referente a 2022



O calendário PIS 2024 referente ao ano de 2022 é aguardado com grande expectativa. Muitos trabalhadores desejam saber se será possível realizar um saque antecipado.

Entretanto, é importante esclarecer que o calendário é divulgado oficialmente pelo Governo Federal e segue um cronograma específico, por isso, não há possibilidade de antecipação.

Em junho, dois novos grupos vão receber os pagamentos do PIS/Pasep em 2024, veja abaixo:



CALENDÁRIO PIS PASEP 2024 - CAIXA

Como consultar o PIS?



Para consultar o PIS e verificar o calendário de pagamento, os trabalhadores podem utilizar diferentes canais de comunicação disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, responsável pela administração do programa. Alguns dos métodos comuns incluem:

Aplicativo Caixa Trabalhador : Disponível para smartphones, o aplicativo permite que os trabalhadores consultem informações sobre o PIS, incluindo o calendário de pagamento e o saldo disponível.

: Disponível para smartphones, o aplicativo permite que os trabalhadores consultem informações sobre o PIS, incluindo o calendário de pagamento e o saldo disponível. Site da Caixa Econômica Federal: O site oficial da Caixa também oferece uma seção específica para consulta do PIS. Basta acessar o site e seguir as instruções para verificar o calendário de pagamento.

O site oficial da Caixa também oferece uma seção específica para consulta do PIS. Basta acessar o site e seguir as instruções para verificar o calendário de pagamento. Telefone: A Caixa disponibiliza o telefone 121 para atendimento aos trabalhadores. Ao entrar em contato com o banco, os trabalhadores podem obter informações sobre o PIS, incluindo o calendário de pagamento.

Tabela PIS ano-base 2022

A tabela do PIS/Pasep é administrada pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Para receber o saldo integral, é necessário ter trabalhado os 12 meses do ano-base de referência (2022).

Essas são as informações essenciais sobre como sacar o PIS 2024. Fique atento às datas e aos procedimentos para garantir o recebimento desse importante benefício.

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

Quem tem direito ao PIS/Pasep 2024?

Os critérios para ter direito ao PIS/Pasep em 2024 podem variar ligeiramente entre os dois programas, mas geralmente incluem:

Vínculo empregatício: Para o PIS, o trabalhador precisa ter sido cadastrado no Programa de Integração Social pelo empregador, cumprindo os critérios estabelecidos pelo governo. No caso do Pasep, é destinado aos servidores públicos.

Para o PIS, o trabalhador precisa ter sido cadastrado no Programa de Integração Social pelo empregador, cumprindo os critérios estabelecidos pelo governo. No caso do Pasep, é destinado aos servidores públicos. Tempo de serviço: O trabalhador precisa ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base considerado (2022).

O trabalhador precisa ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base considerado (2022). Rendimento mensal: O trabalhador não pode ter recebido, em média, mais de dois salários mínimos por mês no ano-base considerado.

O trabalhador não pode ter recebido, em média, mais de dois salários mínimos por mês no ano-base considerado. Cadastro no PIS/Pasep: É necessário estar devidamente cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

É necessário estar devidamente cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Informações atualizadas: As informações cadastrais do trabalhador devem estar corretas e atualizadas junto e-Social e Ministério do Trabalho.

