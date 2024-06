Bolsa Família vai ser antecipado em junho para estas famílias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o início do mês de junho, as mais de 20 milhões de famílias aguardam pelo próximo pagamento do Bolsa Família.

Alguns beneficiários poderão receber o pagamento antecipado. Nesta matéria, confira todos os detalhes do repasse.

PAGAMENTO BOLSA FAMÍLIA JUNHO

Em maio, a Caixa Econômica realizou o depósito do benefício até o dia 31. Agora, as famílias inscritas buscam informações sobre o Bolsa Família junho.

Como de costume, o pagamento é realizado nos últimos 10 dias úteis do mês, com o valor mínimo de R$ 600.

Isso significa que todas as famílias recebem, pelo menos, R$ 600. Enquanto isso, as mais numerosas têm direito a adicionais de:

R$ 150 - para crianças de até 6 anos;

- para crianças de até 6 anos; R$ 50 - para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

BOLSA FAMÍLIA ANTECIPADO

O Governo Federal anunciou a antecipação do pagamento para todo o Rio Grande do Sul (RS) ainda no mês de maio.

A ação também é válida para junho. Ou seja, todas as cidades do estado terão direito a receber já no primeiro dia do depósito, independente do NIS (Número de Inscrição Social).

A medida beneficia os 497 municípios da região, totalizando 619.741 famílias, e inclui 18 mil que tiveram o benefício desbloqueado.

Além disso, outras cidades foram incluídas. O Governo Federal estima que mais de 908 mil famílias receberam antecipado:

RIO GRANDE DO SUL

497 municípios

MARANHÃO

Arari

Boa Vista do Gurupi

Carutapera

Conceição do Lago-Açu

Lago da Pedra

Lagoa Grande do Maranhão

Pindare-Mirim

Santa Inês

São João do Soter

São Roberto

Trizidela do Vale

Tuntum

RIO DE JANEIRO

Cachoeiras de Macacu

Magé

Petrópolis

Teresópolis

RORÁIMA

Amajari

Alto Alegre

Caracaraí

Iracema

Mucajaí

*Esta matéria foi atualizada às 09h51 do dia 05 de junho. Algumas localidades anteriormente incluídas não terão direito à antecipação em junho, pois já receberam antes do previsto em 2 meses - abril e maio.

A antecipação do Bolsa Família é válida por 2 meses. Desta maneira, caso os estados acima mantenham a situação de emergência ou estado de calamidade, todas as cidades listadas receberão antecipado em junho.

Há também a possibilidade de novas cidades serem incluídas em uma nova listagem do MDS.

"Para municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, o MDS adota medidas especiais e, uma delas, é a unificação do calendário. A ação é válida por dois meses", destaca o MDS

DOCUMENTOS PARA ATUALIZAR BOLSA FAMÍLIA

A família deverá atualizar o cadastro a cada 24 meses. Do contrário, o pagamento poderá ser bloqueado.

Ainda em 2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) editou a Portaria nº 889, que altera os documentos a serem apresentados pelas famílias para fazer ou atualizar registros.

Com a mudança, o responsável familiar deverá levar:

CPF, de preferência; ou



Título de Eleitor;



Documento de identificação com foto; e

Comprovante de endereço ou, na falta deste, declaração de residência assinada pelo RF.

Dos demais da família, um dos seguintes documentos:

CPF , de preferência;



, de preferência; Título de Eleitor;



Certidão da Nascimento ou Casamento;



Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho.

QUEM PODE RECEBER BOLSA FAMÍLIA?

O benefício de transferência de renda federal é pago às famílias em vulnerabilidade que estão na linha da pobreza.

Para ter direito, cada membro da família deverá receber até R$ 218. A inscrição no programa acontece desta maneira:

O cadastro deverá ser feito no CRAS do município;



do município; A família primeiro será inscrita no CadÚnico - Cadastro Único ;

; Depois, basta esperar. O Governo Federal irá selecionar novos membros a cada mês.

BOLSA FAMÍLIA 2024

No mês de junho, aproximadamente 68 mil famílias não poderão sacar o benefício. Isso porque o Governo Federal anunciou a suspensão do benefício para este número.

Com esta ação, a família deixa de receber o pagamento por 2 meses - maio e junho. Caso você esteja nesta situação, dirija-se até o CRAS do município para solucionar.

Para os demais, o depósito será realizado de maneira escalonada, seguindo o NIS (Número de Inscrição Social) dos beneficiários: