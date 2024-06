Gabarito Obmep 2024: onde conferir o gabarito? Veja valores da premiação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nessa terça-feira (4), mais de 18,5 milhões de alunos mergulharam na primeira fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).

Criada em 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), essa emblemática competição científica do país atingiu um marco notável este ano, registrando um recorde no número de escolas e municípios participantes: 56.516 instituições de 5.564 cidades, abrangendo uma impressionante cobertura de 99,9% dos municípios brasileiros.



Fases da Obmep

A Obmep se desdobra em duas fases. A primeira etapa, realizada nessa terça-feira, envolveu a aplicação de uma prova com 20 questões de múltipla escolha, organizada em três níveis distintos, ajustados de acordo com o nível escolar dos alunos: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (ensino médio).

Os participantes tiveram duas horas e meia para concluir o exame, enquanto os alunos com necessidades especiais dispuseram de três horas e meia para a realização da prova.

Durante essa fase inicial, tanto a aplicação quanto a correção das provas ficam sob responsabilidade das próprias escolas, as quais devem seguir criteriosamente as instruções e os gabaritos fornecidos pelo Impa.

Os alunos competem, dentro de suas próprias escolas, com colegas do mesmo nível, disputando vagas para a segunda fase da Obmep, cuja quantidade é predefinida e varia conforme o número de inscritos em cada nível.

A lista dos classificados para a segunda fase será divulgada no site da olimpíada em 2 de agosto, com a prova marcada para o dia 19 de outubro, em locais determinados pelo Impa.

*Vale frisar que as datas de divulgação do gabarito serão divulgadas em breve, segundo a Obmep. As provas e soluções são divididas por níveis e estão disponíveis para consulta neste link.

Premiação



No dia 20 de dezembro, a Obmep anunciará no site os premiados da 19ª edição. A olimpíada distingue os alunos de escolas públicas e privadas em suas premiações.

Os primeiros poderão receber 6,5 mil medalhas (500 de ouro, 1,5 mil de prata e 4,5 mil de bronze), além de até 45 mil certificados de menção honrosa.

Já os estudantes de instituições particulares têm a possibilidade de conquistar 1,95 mil medalhas (150 de ouro, 450 de prata e 1,35 mil de bronze), e até 6 mil certificados de menção honrosa.

Medalhas

Os alunos que conquistam medalhas de ouro, prata ou bronze na Obmep são convidados a ingressar no Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC Jr.), uma iniciativa que visa promover e incentivar o desenvolvimento acadêmico.

Os participantes do programa, provenientes de escolas públicas, recebem uma bolsa no valor de R$ 300 como reconhecimento por seu desempenho.

OBMEP

A Obmep é realizada com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e conta com recursos dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC).

Dirigida a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, essa competição desempenha um papel crucial ao estimular o interesse pela matemática e ao identificar jovens talentos nessa disciplina.

*Com informações do Diário do Nordeste