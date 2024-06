Pis ano base 2022: saque antecipado para milhares de beneficiários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Através de uma medida do Governo Federal, milhares de trabalhadores já podem realizar do Saque Pis Pasep independente do mês de nascimento

Como de praxe, o pagamento do PIS/PASEP está sendo realizado para milhares de trabalhadores brasileiros. O benefício é liberado pelo mês de nascimento do contribuinte.

No entanto, devido a algumas ocorrências nas cidades do Rio Grande do Sul, o benefício PIS/PASEP foi antecipado para milhares de contribuintes. A seguir, confira mais informações sobre a antecipação do benefício.

Antecipação do PIS/PASEP 2024

Segundo um decreto emergencial do Governo Federal, após o Rio Grande do Sul ter sido atingido por fortes enchentes, os beneficiários do abono podem sacar o benefício desde o dia 15 de maio.

Vale lembrar que apenas os beneficiários citados acima podem sacar o abono antecipado. Para os demais, o PIS/PASEP será liberado nas seguintes datas:

Nascidos em Janeiro - saque em 15/02/2024



Nascidos em Fevereiro - saque em 15/03/2024



Nascidos em Março - saque em 15/04/2024



Nascidos em Abril - saque em 15/04/2024



Nascidos em Maio - saque em 15/05/2024



Nascidos em Junho - saque em 15/05/2024



Nascidos em Julho - saque em 17/06/2024



Nascidos em Agosto - saque em 17/06/2024



Nascidos em Setembro - saque em 15/07/2024



Nascidos em Outubro - saque em 15/07/2024



Nascidos em Novembro - saque em 15/08/2024



Nascidos em Dezembro - saque em 15/08/2024

Valores do PIS/PASEP 2024



Neste ano, o valor do PIS pode chegar até R$ 1.412. Vale lembrar que o benefício é liberado de forma proporcional, o que equivale ao mês trabalhado pelo contribuinte.

A seguir, veja a Tabela PIS/PASEP 2024.

1 mês trabalhado - R$ 117,67;



2 meses trabalhados - R$ 235,33;



3 meses trabalhados - R$ 353,00;



4 meses trabalhados - R$ 470,65;



5 meses trabalhados - R$ 588,32;



6 meses trabalhados - R$ 706,00;



7 meses trabalhados - R$ 823,66;



8 meses trabalhados - R$ 941,33;



9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;



10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;



11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;



12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

Quem pode receber o PIS ou PASEP?



