Dupla Sena: como fazer um bolão? Entenda

As apostas em grupo, também conhecidas como "Bolões", são excelentes meios de aumentar as chances de ganhar uma bolada; veja como fazer

A Caixa oferece alguns modos de jogos diferentes dos convencionais para apostar nas loterias.

Falaremos hoje sobre o Bolão, modo de aposta em grupo e que aumenta, e muito, as probabilidades de vitória.

Na dinâmica da Dupla Sena, essa é uma alternativa bastante viável, visto que os números possuem duas chances de serem sorteados.

Basicamente, a lógica por trás dos bolões é a de que, mais pessoas juntas conseguem preencher mais alternativas e possibilidades de jogos, o que eleva as chances de vitória.

É jogar junto com várias pessoas, onde cada um vai fazer um jogo e vão disputar juntos pelo mesmo prêmio. E tudo isso por um baixo preço!

Se você, ou um dos participantes acertar os números sorteados, tanto no primeiro, quanto no segundo sorteio, todos integrantes dividirão igualmente o prêmio.

Como fazer um bolão na Dupla-Sena?

Para participar de apostas coletivas, os jogadores podem preencher a seção de "Bolão" no volante ou informar ao atendente da lotérica que desejam formar um grupo de apostas.



O valor mínimo para este tipo de jogo é de R$ 2,50 por pessoa, com um mínimo de dois participantes e um máximo de dez, cada um selecionando 6 números.



É possível formar bolões com até 50 pessoas, permitindo que cada uma escolha até quinze números.



As lotéricas também oferecem a opção de participar de Bolões organizados por elas mesmas, podendo ser aplicada uma taxa de administração de 35% sobre o valor da cota.



Os apostadores podem ainda participar de Bolões através do serviço de Loteria Online da Caixa, sujeitos à mesma taxa mencionada anteriormente.



Para as loterias com sorteios no mesmo dia, o prazo final para fazer as apostas é às 19:30.



Para conhecer todos os tipos de apostas disponíveis nas apostas coletivas, vá até o tópico "Bolão" no site o site oficial da Caixa, clicando aqui.