Lotofácil 3148 deste sábado (06/07); veja o resultado

Acontece na noite deste sábado, dia 05 de julho, o sorteio das quinze dezenas do concurso 3148 da Lotofácil; veja os números premiados

A Caixa sorteou neste sábado as quinze dezenas milionárias da Lotofácil de hoje. O sorteio do concurso 3148, aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil de hoje (sábado, 05/07); confira o resultado

Confira os números da Lotofácil de hoje:

22 - 23 - 10 - 08 - 16 - 02 - 19 - 12 - 05 - 24 - 07 - 25 - 01 - 09 - 21

Lembrando que os interessados podem assistir pelo canal da Caixa no Youtube, ou pelo Facebook das Loterias Caixa os sorteios de todas as loterias.

Em quais dias tem Lotofácil?

A Lotofácil acontece semanalmente, de segunda a sábado, a partir das 20h.

Somente a Lotofácil e a Quina tem edições regulares em todos os dias úteis.

Como jogar na Lotofácil?

As cartelas dessa loteria têm 25 dezenas disponíveis para marcação. Os jogadores podem escolher de 15 a 20 delas apostar.

Quanto mais números marcados, maiores são as chances de ganhar.

Em compensação, quanto maior for a quantidade de números escolhidos, maior será o preço a ser pago pela aposta.

Exemplificando: a aposta simples dá direito a 15 números e custa R$ 3,00, ao passo que a mais completa, que permite escolha de 20 dezenas, custa R$ 46.512,00

Ao final de cada concurso, quem tiver marcado as 15 dezenas sorteadas pela Caixa, leva a premiação principal.

Quem acertar de 11 a 14 dezenas, também recebe algum prêmio, de valor crescente de acordo com a quantidade de acertos.

Essa loteria, em questões probabilísticas, é uma das mais fáceis da Caixa. Não à toa leva o nome de "Lotofácil".

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria